基隆親子景點|海科館親海、愛海、寓教於樂，期待2023第四屆臺灣科學節

國立海洋科學館於科學節期間推出多元化的各種活動，歡迎民眾參與。 圖／海科館 提供

想要逛逛期間限定活動多元的海洋科學市集、想要看看真魚假魚一起水中游、還是想要化身不同職業，探索海洋的知識奧秘，走一趟國立海洋科學博物館(以下簡稱海科館)，親身體驗科學的無限可能，感受海洋的魅力與震撼。

海科館以激發民眾「親近海洋、認識海洋、善待海洋」，並使「海洋」得以永續發展為使命的博物館，以健康樂活、市場機制、共榮共享理念活化園區發展特色，並與地方、中央和產業成立海洋教育休憩產業鏈，共構發展為一個獨特創新之「海洋科技發展園區」。

今年邁入第三屆的臺灣科學節(11/5-11/13)已圓滿結束，由教育部及國科會主辦、全臺五大科學博物館共同籌辦的大型科普活動，以「擘畫環境永續的藍圖」為主題，策畫多元、創新且精采絕倫的各項精選活動，海科館籌備包括工作坊、展演、戲劇演出及海洋生態廚房的料理課程等一系列活動，共辦理至少百餘場、吸引超過1萬人次參與。

海科館位於基隆八斗子，以海洋為主題，周遭則以漁業及海鮮聞名，因此，今年科學節期間，特別推出海洋生態廚房永續課程，結合時令海鮮，從日常料理出發，藉由飲食烹飪與環境永續建立連結，展開環境永續與海洋教育的推動與共好！

第三屆臺灣科學節期間限定的海洋科學市集共有20個攤位，集結靜態展示、DIY手作、互動體驗及原民主題等，還包含有基隆市政府各個科技中心帶來的精采內容，每年科學節中最受歡迎的手機遙控船操作體驗及ARG實境遊戲，吸引許多人潮到場參與，快樂玩科學。

如果真魚假魚一起快樂水中游，你能分辨出來嗎？想挑戰就來潮境智能海洋館4F看看，仿生多關節機器魚是以真實鯉魚的游動影像進行仿生分析，模擬真實鯉魚的游動動作，外觀模仿真實鯉魚的流體外型，矽膠製作柔軟魚尾，高度仿真的外型與游動姿態，不注意看還真分辨不出來，活動同樣科學節期間限定，未來展演資訊可以在海科館官網活動總覽了解: https://reurl.cc/x19kae

海科館的海洋生態廚房永續課程相當受到歡迎。 圖／海科館 提供

「仿生多關節機器魚」以真實鯉魚的游動影像進行仿生分析。 圖／海科館 提供

針對小朋友及親子，海科館也在科學節系列活動推出「小小博物學家生態探索趣」、「小庭船長的船舶教室」、「海洋永續工作坊」、「8K海洋劇場」及戲劇展演《海底的守護神》等，透過實際地觀察生態、DIY手作課程、身歷其境的臨場體驗與戲劇的表演，讓海洋科學能夠更深入人心。

海科館定期舉辦友善平權的科普活動，非常重視傳遞女性在科學研究投注的心力及貢獻，今年更邀請大家一起來認識臺灣的女性海洋科學家，藉由拜訪女科學家的實驗室以及親身體驗、操作實驗，培養對於海洋科學之興趣及喜好，「海洋女力崛起II拜訪女科學家實驗室」報名連結 https://reurl.cc/MX11qm 。

「海洋女力崛起II拜訪女科學家實驗室」活動資訊。 圖／海科館 提供

臺灣四面環海、海洋資源豐沛，海科館視推動海洋教育為使命，建立民眾正向的海洋意識，精心籌備各個面向的展覽與活動，同時鏈結聯合國17項永續發展目標(SDGs，Sustainable Development Goals)，期許來參觀的大小朋友以國際的視野親海、愛海、知海、護海，提升國民海洋科學知識素養。

一起期待海科館2023第四屆臺灣科學節的活動吧!

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【國立海洋科技博物館】地址：基隆市中正區北寧路367號官網|https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/Facebook粉專｜https://www.facebook.com/NMMST.TW【臺灣科學節】臺灣科學節為教育部主辦的年度科普盛事，串聯全臺五大科學博物館(海科館、科教館、科博館、科工館、海生館)，每年舉辦近千場科普活動等你來一起玩科學!官網| https://tsf.moe.edu.tw/Facebook粉專｜https://www.facebook.com/taiwansciencefestival/LINE官方帳號｜https://line.me/ti/p/@taiwanscifestInstagram｜https://www.instagram.com/sciencefest.tw/

(臺灣科學節邀約)