逛夜市也能很科學?! 期待國立臺灣科學教育館帶來2023第四屆臺灣科學節

國立臺灣科學教育館精心策畫了兩週的科學主題活動。 圖／科教館 提供

什麼?逛夜市不只好吃好玩，也可以很科學?

由國立臺灣科學教育館(以下簡稱科教館)舉辦的「踅夜市」，從2020第一屆臺灣科學節舉辦就大獲好評，不只有常見的市井美食、遊戲攤位，更有超有特色的科學表演可以看!

「踅夜市」在2021第二屆臺灣科學節考量疫情暫停辦理，在今年度第三屆臺灣科學節被粉絲重新敲碗成功，口碑爆棚的「踅夜市」，已然成為科教館最具特色的科普活動之一。

在科學節夜晚感受科學節的輕鬆與喧囂，看表演、饗小吃、玩科學！

踅夜市-打造科學與藝術的夜晚，用音樂來沉澱周末的科學饗宴。 圖／臺灣科學節 提供

踅夜市-神秘魔術師精彩現身。 圖／臺灣科學節 提供

踅夜市已成為當地知名臺灣科學節期間限定活動。 圖／臺灣科學節 提供

今年邁入第三屆的臺灣科學節(11/5-11/13)已圓滿結束，由教育部及國科會主辦、全臺五大科學博物館共同籌辦的大型科普活動，以「擘畫環境永續的藍圖」為主題，科教館籌備多項活動包含市集嘉年華、科學展演、科學競賽、夜探科教館等等一系列活動，共辦理至少百餘場、吸引近8萬人次參與。

為了打破單一博物館的藩籬，鏈結中央與地方的資源，大力整合科教館、臺北市天文館、兒童新樂園、美崙科學公園三館一園的使用空間，打造「臺北科學藝術園區」，超大的腹地空間讓今年度科學嘉年華非常精彩!

今年度的「韌性不任性-科學嘉年華」，號召了全臺科研單位共襄盛舉，兩週總計170個單位、215個攤位，市集環繞臺北科學藝術園區，內容包含環境永續、科學科技、STEAM及多元學習四大主題，希望讓民眾在輕鬆的氛圍中，體驗科學樂趣，顛覆大眾對科學的想像。

科教館於2022臺灣科學節籌備的科學嘉年華共有115攤，內容包含環境永續、科學科技、STEAM及多元學習四大主題。 圖／科教館 提供

科教館與數感實驗室組裝出全世界最大的正四面體風箏，懸掛於科教館1樓大廳。 記者王聰賢／攝影

不僅市集精彩，還有超多精彩的活動節目於科學節期間持續上演，像是科學魔術、大師秀、及科學音樂會等，也都一步步帶領我們走進神奇的科學世界裡，即使是年紀還小的幼童，也能參與「聽繪本玩科學」，透過繪本故事入門科學知識，精彩又多元的活動讓人目不暇給。

科教館2022臺灣科學節活動，湧進不少人潮到場參與。 圖／科教館 提供

科教館與數感實驗室會將每個小朋友做的正四面體小風箏，挑戰組裝成全世界最大的正四面體風箏，共計1024個風箏，高達2.5層樓高，懸掛於科教館1樓大廳，邀請大家一起重返19世紀的貝爾實驗室，一起挑戰不可能。

巨型正四面體風箏工作坊。 圖／臺灣科學節 提供

科教館與數感實驗室組裝出全世界最大的正四面體風箏，懸掛於科教館1樓大廳。 圖／科教館 提供

全臺首創的「尬科學-演示擂台賽」，讓全臺國高中學生組隊報名，透過趣味競賽的方式，在比賽過程中了解科學內涵。

尬科學-演示擂台賽。 圖／臺灣科學節 提供

科教館不只融合臺灣在地資源與文化傳遞科普知識，更持續與國際接軌，力邀美國「Matheatre」雙人表演劇團跨海來台演出，結合音樂、戲劇、舞蹈與科學的元素，過去合作包含「居禮夫人音樂劇」及「微積分：音樂」，今年度科學節更有音樂舞台劇「點亮世界的發明：特斯拉與他的母親」，以原創劇本與音樂，融合化學科普知識與專業的舞台藝術，演活瑪尼古拉．特斯拉及其母親喬卡．曼迪奇．特斯拉精彩的一生。

透過當代國際藝術表演，讓來科教館的大小朋友沉浸在藝術美學、創意與科學知識。

點亮世界的發明：特斯拉與他的母親。 圖／科教館 提供

期待科教館2023第四屆臺灣科學節帶來更多創新的科普活動吧!

等不及明年度第四屆臺灣科學節嗎?即將到來的2023年寒假，科教館精心籌備期間限定的冬令營，結合休閒與科普知識，讓大小朋友從玩中學習科普新知!科教館冬令營最新消息可以從這邊了解: https://reurl.cc/kq1gaG

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【國立臺灣科學教育館】地址：台北市士林區士商路189號官網｜https://www.ntsec.gov.tw/Facebook粉專｜https://www.facebook.com/ntsec/【臺灣科學節】臺灣科學節為教育部主辦的年度科普盛事，串聯全臺五大科學博物館(海科館、科教館、科博館、科工館、海生館)，每年舉辦近千場科普活動等你來一起玩科學!官網| https://tsf.moe.edu.tw/Facebook粉專｜https://www.facebook.com/taiwansciencefestival/LINE官方帳號｜https://line.me/ti/p/@taiwanscifestInstagram｜https://www.instagram.com/sciencefest.tw/(臺灣科學節邀約)