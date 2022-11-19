臺灣科學節限定好禮，趣味DIY木製自動機、2023永續行動桌曆

2022第三屆臺灣科學節限量文創好禮-2023永續行動桌曆。 圖／臺灣科學節 提供

今年邁入第三屆的臺灣科學節(11/5-11/13)已圓滿結束，由教育部及國家科學及技術委員會主辦、串聯全臺五大科學博物館(海科館、科教館、科博館、科工館、海生館)共同籌辦的年度大型科普活動，以「擘畫環境永續的藍圖」為主題，策畫多元、創新且精采絕倫的各項精選活動，每年舉辦近千場科普活動等你來一起玩科學，今年更是吸引超過36萬人次參與!

第三屆臺灣科學節文創禮品結合今年度主題「擘劃環境永續的藍圖」，設計「2023永續行動桌曆」，以聯合國永續發展目標(SDGs，Sustainable Development Goals)發想，設計12個主題月份的插畫，將每個月份融入SDGs的永續行動或知識，從環境、自然、生物、綠建築、綠能設施、國際日等，傳遞讓地球更好的科普知識。

包含原民智慧中的綠建築、聯合國每個月訂定了哪些關於自然環境、文化教育等等的國際日，日常生活中除了隨手關燈、節約用水外，食用當令食材、採用環保標章商品更能幫助實現環境永續的目標等。

桌曆加入三變卡、小翻頁、動態轉盤的設計小巧思，讓擺在桌上陪你12個月的桌曆，不只有科普意義，更提供不同的閱讀樂趣! 期許每個在使用桌曆的夥伴，都能成為守護地球環境的行動者。

透過小翻頁設計元素，認識臺灣的溼地動物。 圖／臺灣科學節 提供

第三屆臺灣科學節以自動機(Automaton)的原理，設計「臺灣凸輪機關DIY組」，透過手動做為動力來源，以內部機件的連動，完成設定的動作。

自動機從發展以來應用類型廣泛，音樂盒、寫字人偶、機械鐘等都有應用到，英文單字更源於古希臘語：αὐτόματος（automatos），意為 「以自我意志動作」。

2022第三屆臺灣科學節限量文創好禮-臺灣凸輪機關DIY組。 圖／臺灣科學節 提供

超酷的「臺灣凸輪機關DIY組」以臺灣本島為主體外型，分為北、中、南、東四區，並於其上設立臺灣科學節五大科學博物館承辦館所(海科館、科教館、科博館、科工館、海生館)，由四組外型不同的凸輪來驅動，凸輪的輪廓曲線將決定輸出的動作程序，慢慢轉動，可以仔細觀察四個區域上升、暫停及下降等動作，寓意以五個館所為基礎，臺灣在永續發展上有許多科學貢獻，並持續前進!

2022第三屆臺灣科學節活動滿意度調查募集中，完整填寫問卷即可抽多項文創好禮，包含上述「臺灣凸輪機關DIY組」和「2023永續行動桌曆」兩項限量文創好禮喔!

2022第三屆臺灣科學節限量文創好禮-臺灣凸輪機關DIY組及2023永續行動桌曆。 圖／臺灣科學節 提供

一起動手玩科學，期待2023第四屆臺灣科學節!

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