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健保讀書會納教育積分 醫界一探健保署長的「金頭腦」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫師公會全聯會理事長周慶明（左）說，透過讀書會，醫界有幸進入健保署長李伯璋（右）的「金頭腦」，關注及了解健保政策的規劃及想法。記者沈能元／攝影
醫師公會全聯會理事長周慶明（左）說，透過讀書會，醫界有幸進入健保署長李伯璋（右）的「金頭腦」，關注及了解健保政策的規劃及想法。記者沈能元／攝影

為照護國人健康，衛福部健保署長李伯璋自110年8月起開辦健保讀書會，扣合國際「以價值為導向的醫療照護」理念，導入健保政策擬定與規劃。醫師公會全聯會特別與健保署洽談合作，今天起將健保署於每周四上午8至9時例行辦理的讀書會，將開放醫療院所以線上視訊方式參與，並可申請西醫師繼續教育積分。醫師公會全聯會理事長周慶明說，透過這個溝通管道，第一線臨床醫師可針對健保署政策等，一同分享及溝通臨床經驗及執行想法，讓醫界收穫更多。

周慶明說，今天上午的「開學典禮」於線上參與讀書會人數約有300多人，其中有許多應是醫界的朋友及前輩，而健保署長李伯璋面對健保常有改革及創新的想法，今天開始醫界有幸進入署長的「金頭腦」，以持續關注及了解對健保的規劃、政策等想法，相信經過大家一起努力「溝通、溝通、再溝通」，可以克服健保的許多障礙，有助政策推動。

「醫界願意與健保署在健保理念上，一起尋求共識及互相學習，內心真的很感動，也是一項里程碑。」李伯璋說，醫界平時多專注於專科診療，而健保署同仁專精公共衛生及醫務管理，雙方著重不同領域，相信互相協助，可以讓健保制度做的更好。

李伯璋說，健保署讀書會與醫師公會全聯會也合作開放西醫師繼續教育積分認證，參與者可直接獲得第一手的健保政策規劃理念，如分級醫療、使用者付費的部分負擔等永續健保理念，這是健保署透明的政策說明管道。

健保 醫師 李伯璋

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