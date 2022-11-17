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12月起買台鐵票 新增LINE Pay、街口等9種行動支付付款
繼去年9月7日開放台灣Pay購票付款，台鐵今宣布，12月起新增「街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付」等9家支付業者，全台191個車站、436個電腦售票窗口上線使用。
台鐵局說，因應數位經濟時代的來臨，現今行動支付環境也日趨成熟，台鐵努力建構友善多元支付的交易環境，持續提升旅客購票付款的便利性，繼2021年9月7日台灣Pay上線開始使用後，將於今年12月1日起增加「街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付」等9家支付業者。
台鐵局表示，未來全台台鐵局191個車站、436個電腦售票窗口都可用上述行動支付付款，12月正式上線前，自今起至30日止將分別於台北、台中、高雄及花蓮等4車站試營運，為上線前預做整備，旅客可多加利用。
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