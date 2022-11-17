快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

齊阻止抗藥菌奪命！重量級名醫齊聚呼籲「四不一要」

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
左起為動植物防疫檢疫局局長杜文珍、台灣大學副校長張上淳、台大醫院院長吳明賢、衛生福利部疾病管制署周志浩署長、食品藥物管理署副署長陳惠芳、醫院評鑑暨醫療品質策進會董事長林啓禎、醫寶。紀者邱宜君／攝影
左起為動植物防疫檢疫局局長杜文珍、台灣大學副校長張上淳、台大醫院院長吳明賢、衛生福利部疾病管制署周志浩署長、食品藥物管理署副署長陳惠芳、醫院評鑑暨醫療品質策進會董事長林啓禎、醫寶。紀者邱宜君／攝影

BBC(英國廣播公司)曾經示警，全球每5名死者就有1人死於敗血症，敗血症主因就是細菌或病毒感染。「抗生素」曾經是人類對抗細菌感染的「魔彈」，但過去一個世紀，藥物研發速度已經快要跟不上抗藥性細菌壯大的速度，人類在細菌戰場節節敗退，就算投入大筆資源，助人從癌症、中風等大病倖存，一旦染上無藥可醫的超級抗藥菌，再強的醫術也很難挽回生命。

世界衛生組織將每年11月18到24日這周定為「世界抗生素周」，台大醫院積極響應，今邀請國內眾多感染症和重症醫療的重量級專家，齊聚一堂共同呼籲阻止超級細菌的「四不一要」：「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素來吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素。台大醫院感染管制中心主任陳宜君也提醒，預防感染是根本，真的感染了就要正確診斷、即時治療，才可能化解危機。

「這是一場沒有硝煙的作戰，」台大醫院院長吳明賢表示，細菌等微生物感染一直是醫院病人死亡的重要原因，過去只要精準適用抗生素，都能藥到病除，但21世紀抗藥性問題愈來愈嚴重，「如果輸了這個戰爭，就無藥可用了！」因此，全世界都在致力於預防抗藥性，不僅醫師不能濫用，病人也不能亂要求。

疾病管制署署長周志浩表示，細菌抗藥性從上世紀開始發展，速度愈來愈快，但相對應武器的產生卻愈來愈慢，導致傳播也愈來愈快。台灣在抗生素抗藥性的防治上有不錯的成績，但不能鬆懈，只能繼續加快腳步，因為不論醫師多沒身懷絕技、醫術高明，遇到抗藥性，「沒藥醫就是沒藥醫。」現在不論政府、醫護、養殖畜產業者都在努力，希望民眾也一起配合，遵照醫師指示好好用藥，把預防抗藥性視為每個人的責任。

血液病醫學會秘書長楊永立說，血液科病人大部分使用強化學治療甚至骨髓抑制，病人治癒率已經增加10到20％，但隨著免疫治療應用愈廣，許多病人都會經歷短時間的免疫變差，如果花了很多時間、使用很多很好的藥物，治療好一個病，最後病人卻死於感染，這是非常痛心的。因此，醫學會也與感染科合作，制定非常多不同的指引，希望避免這種情況發生。

陳宜君表示，當病人狀態較弱，感染可能就是致命殺手，因此「預防感染」仍是根本之道，因為沒有感染，就沒有抗生素篩選的壓力。一旦感染，就要有正確、即時的診斷，才能選擇最好的藥物和最恰當的劑量。社會大眾對於抗生素的使用時機有許多迷思需要破解，希望民眾能記得「發燒不一定是感染、感染也不一定是細菌感染」，唯有讓醫師正確診斷、即時治療，才能化解危機。

抗生素 台大醫院 醫師

延伸閱讀

名醫轟大老心態 柯文哲認了失言 但下秒又轟薛瑞元...

林飛帆今回埔里陪蔡培慧掃街 訴求終結黑金和家族政治

專題｜疫後免疫負債來襲 ！細菌感染大爆發，抗生素抗藥性恐致年死3.3萬人

選舉倒數30天 蔡培慧南投全面「開站」路口拜票

相關新聞

騎錯繳350元！YouBike1.0北市12月3日停止營運 新北騎來要換2.0

台北市政府交通局表示， YouBike2.0系統已於今年10月提前達成全市1,200站擴建目標，服務超過13年、騎乘次數...

今明兩天晴朗高溫上看33度 吳德榮：周日微弱東北風南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天各地大致晴朗穩定，僅東半部偶有局部...

仰躺睡眠好處多！睡前這樣深呼吸 告別睡不飽的困擾

大多數人的睡眠姿勢，主要分成「側睡」、「仰睡」和「趴睡」等種類。這些不同的睡姿，也會影響睡眠品質。近來日本媒體，就將側睡與仰睡做比較，分析哪一種睡姿才能讓自己睡得更加安穩。

營養午餐沒「全蛋」？蛋價熱門關鍵字「各種漲」

雞蛋是學生很喜歡的料理，不可能讓學生吃不到，但也坦言蛋價飆漲，確實「全蛋」料理幾乎取消，只能改搭配當季時蔬入菜的蛋料理，以維持營養午餐每個月都有蛋料理。

頭上夾「鯊魚夾」被嗆像大媽？網：再漂亮顏值都會降低

由於自己有嚴重的自然捲，所以偶爾會使用鯊魚夾將頭髮夾起來，沒想到有一天卻被同事說「很俗氣、像歐巴桑」，同事還表表示「不管是誰夾這樣就是很難看」，讓她覺得不太能夠接受，「這可不是曾通的鯊魚夾啊，一個在店面賣也是幾百塊欸，想問你各位夾這樣真的很不ok嗎？」

影／賞楓季開跑 武陵農場11月底到12月中旬賞楓潮

賞楓季開跑！台中市和平區武陵農場正是賞楓時節，農場指出，11月底到12月中旬市場內最佳賞楓期，國民賓館後方、楓林小館、桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。