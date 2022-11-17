怕唇額裂兒入學遭嘲笑 媽媽「超前部署」入校說故事

顱顏患童因為先天缺陷嘴唇上方會留下淡淡的疤痕或是小小耳朵，面臨就學不僅要適應校園環境，還會面臨同學對外觀異樣的眼光，甚至可能慘遭霸凌。淑娟媽媽為了兒子上小一「超前部署」，到學校「講故事」給班上同學聽，沒想到一講21年，也感動其他家長加入成為說故事志工，進入校園讓小朋友對顱顏病症有更多認識。

淑娟媽媽的兒子患有唇腭裂。21年前，兒子要唸小一的前夕，她想到自己的哥哥在幾十年前也因為唇額裂受盡嘲笑，想到不能讓兒子入學被歧視後再來解決，因此她主動漏夜寫了長信給班導師，詳述兒子唇腭裂的狀況。

隔天班導師和淑娟媽媽說自己深受感動，希望淑娟媽媽有空能到班上，教小朋友認識顱顏缺陷，因此開啟了淑娟媽媽到班說故事的契機。不僅去兒子班上，還受邀到其他班級帶小朋友們認識顱顏缺陷這個病症。

淑娟媽媽說，「我都告訴孩子們，顱顏缺陷的孩子是天下最勇敢的小孩」。因為要到不同班級，需要準備更多故事，她也利用顱顏門診訪視時，將不同病童的故事收集起來。，

「我還講過『不能吃麥當勞的小孩』、『機器戰警小孩』這些故事，小朋友們一聽到麥當勞、機器戰警，眼睛都亮了」。而淑娟媽媽口中的機器戰警，就是顱顏缺陷患童動上顎牽引手術時，需要戴在頭上的頭架。

除了讓小朋友們認識唇額裂外，淑娟媽媽到班說故事時，也遇過臉上有胎記、總是用長髮將臉遮住的女孩，聽完故事後把頭髮撥開；也遇過當大家七嘴八舌討論「什麼是開刀」時，有曾做過開心手術的小朋友拉開自己的衣服，展現自己的疤痕。

淑娟媽媽說，不只是唇額裂患童，因為說故事，小朋友潛移默化中也學習到每個人都不一樣和「尊重差異」的觀念。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，因為淑娟媽媽說故事的契機，基金會後來也每年舉辦繪本徵件活動，並將得獎作品印製成實體繪本，希望透過孩子的眼光來說故事。2001年也推動「故事小苗行動」，攜手志工走入校園說故事，讓一般孩子能從小學習「尊重差異」。近年因為疫情，更延伸推出Podcast親子廣播節目，期望打造更友善的社會環境。

愛心大使趙自強則表示，不僅是唇額裂患童，就連自己小時候也因為身材被取過「肥趙（肥皂）」這類的綽號，即時人前依舊是開心果，但自己獨處時仍會有些受傷。他說，不只是「某些族群」這些故事，所有人都需要這些故事來鼓勵自己，知道「每個人本來就不一樣」。