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善用長照資源 家庭照顧者：家人更有餘裕發展愛

中央社／ 台北17日電

衛生福利部委託中華民國家庭照顧者關懷總會舉辦「第六屆聰明照顧計畫徵求活動」，今天頒獎，第一名得獎者說，「照顧勞務交給長照專業，家人更有餘裕發展愛」。

為鼓勵家庭照顧者多運用長照資源安排適合自己家庭的照顧計畫，衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會舉辦「第六屆聰明照顧計畫徵求活動」，徵求符合長照資格的照顧家庭其使用長照資源的聰明照顧故事。

家庭照顧者關懷總會共收到72件作品投稿，從中評選出前3名及佳作5名的家庭照顧者及專業人員，今天由衛福部次長李麗芬頒獎肯定獲獎者。

第一名得獎者是50歲的秀蓁，8年前她從新北回到台東，照顧失智母親，因先生罹癌，兩地奔波，加上母親作息混亂、脾氣暴躁，曾將她與姊姊壓到喘不過氣來。在歷經居家服務及日照中心照顧，最後自覺已無力負荷，她放下傳統孝道的自責，說服家人，讓重度失智母親入住「能說族語」的失智症團體家屋。

秀蓁說，看到母親被好好照顧後，她深刻體會到「孝順不是只有一種模式，適時把照顧勞務交給長照專業，家人更有餘裕發展愛」。

來自彰化縣的第二名李姓得獎者，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，嘗試線上支持團體，在線上反而更能坦然分享自己照顧路上的心路歷程。加上聽到其他照顧者不同照顧方式分享，她開始改變一定要親力親為照顧婆婆的傳統觀念，依靠居家服務的協助，讓她得以關注一直以來被自己忽視的健康問題。

第三名雷姓得獎者來自嘉義縣，是男性高齡照顧者，他已照顧母親20多年，這幾年自己健康也開始出狀況，加上母親失智困擾行為，讓他一度無法負荷。

他說，幸好有長照專業人員協助，讓母親進入日照中心，讓他有更多時間休息。他也曾因壓力讓他與母親的照顧關係緊張，在接受社工安排心理協談後，他調整暴躁性格，放慢急躁的腳步，也改善與母親的互動。

他現在能體會，想要照顧好家人，必先照顧好自己，不要忽略了自己的健康及焦慮、憂鬱的感受。

家庭照顧者關懷總會說，110年關懷專線0800-50-7272來電統計，將近35%的首次來電者訴說照顧壓力、尋求情緒支持。今年度徵文就是以照顧者的「自我覺察」為評選重點，挖掘能關注自身健康與發現問題，積極行動做出改變的照顧者。

根據衛福部的滿意度調查發現，使用長照服務對於主要家庭照顧者負擔/心理壓力減輕程度，110年度達98.4%；對照顧者維持整體生活品質幫助程度達98.9%；至於對家人的照顧支出減輕程度達95.5%；另外，111年1至9月，喘息服務使用人數高達9萬1995人，較去年同期成長1.32倍。

衛福部說，目前全國22縣市共有119個家庭照顧者支持服務據點，由受過專業訓練家照專員針對家庭照顧者的需求，與不同領域專業合作，提供必要的支持服務，協助家庭照顧者回歸正軌。呼籲有長期照顧需求的民眾，可以撥打長照專線1966，申請長照服務。

長照 失智症 衛福部

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