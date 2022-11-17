影／女鄰長車禍奇蹟甦醒 靠「打怪」遊戲換回靈活手腳

高雄當16年鄰長的陳楊女士，去年雨天騎車遭同向機車擦撞倒地，頭部重創，送醫後昏迷20多天，昏迷指數剩3分，後來奇蹟式甦醒卻四肢乏力，高醫復健科使用院內研發的「視覺回饋上肢復健機」幫她復健，女鄰長「打怪」約半年，偏癱的手腳漸恢復正常，喜出望外。

「我能夠醒過來而且還能動，真的是奇蹟，我十分感謝高醫」，現年72歲的女鄰長說，去年她發生車禍，顱內出血，昏迷指數降到3分，在加護病房不省人事20多天，靠氣切活命，頭部共開了兩次刀，醒後左側手腳無力，展開漫長復健。後來醫院讓她玩「打怪獸」電動遊戲，復健一點都不無聊，每次玩15分鐘，她拚命打倒怪獸，分數最高還破10萬，現在手腳及腦袋都變靈活。

一般昏迷指數3分病患，不是醒不過來就是醒後變植物人，這名女鄰長不只甦醒還復有成，接連創下奇蹟，今天她現身說法，對高醫救命的醫師感激得不得了。還笑說，復建半年，足足胖了8公斤。

高醫副院長黃炫迪表示，腦出血導致的偏癱，除常見於頭部外傷病患，也是多數腦中風病患面臨的問題，高醫復健部團隊持續創新，研發出「視覺回饋復健機」，透過AR虛擬實境、VR擴增實境及MR混合實境，讓偏癱患者獲得更好的復健訓練。

高醫復健部主任陳嘉炘表示，腦中風患者復健之路漫長，重複練習過程易導致疲乏，減少復健意願，視覺回饋技術證實是復健治療有效的工具，高醫復健部花了2年時間研發，應用到上、下肢復健，不僅過程生動有趣，也提高病患復健動機及專注度。

健復部組長王志中、職能治療師紀凱喬也指出，醫院在這套打怪遊戲的軟體設計上，色彩的運用十分考究，每次使用時間約15分鐘，女鄰長約近半年的復健，恢復良好。