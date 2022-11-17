推動家庭親職教育發展 教育部補助183校逾755萬

國教署辦理「高級中等學校推動家庭教育暨親職教育工作實施計畫」，讓學生身心健全發展為核心、學校為範圍、家庭為支持，推動學校家庭教育的發展。111學年度共補助所轄國私立高中學校計183校、755萬8605元。

國教署說明，家庭是每個人接受教育最初始且重要的場所，針對近年來因高齡與少子女的人口趨勢、多元的婚姻與家庭型態、友善家庭、工作與家庭平衡等家庭議題可能對學生的身心發展及學習產生影響。

國教署依據教育部「第三期推展家庭教育中程計畫」(111至115年)，補助「高級中等學校推動家庭教育暨親職教育工作實施計畫」，藉由學校辦理親職教育、子職教育、本土及多元化議題等課程，提供家庭教育諮商或輔導等服務。

國教署表示，除了補助學校辦理家庭及親職教育外，為提升學校教師對於學校推展家庭教育的重視，國教署每年也針對教師舉辦家庭教育知能研習。

國教署舉例，今年9月底邀請財團法人仰望基金會李枝桃執行長、iwin網路內容防護機構韓昊雲組長及高雄市左營高中輔導教師李佩珊，講授目睹家庭暴力兒少的輔導與正向聚焦、數位時代中的私密影像外流法規與處遇、性別平等教育等現今社會家庭教育重要議題，參與研習人數約170人。

國教署表示，家庭教育與學校教育息息相關，透過發展學校本位家庭教育，以及促進學校親師溝通，強化學校與家庭問題解決能力，才能發揮家庭教育功能及推展學校優質家庭教育觀念。