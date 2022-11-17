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趙自強曝童年遭霸凌 邀打造顱顏兒友善環境

中央社／ 台北17日電

藝人趙自強今天坦言小時候因為較胖，曾被同學言語霸凌，讓他的童年不太快樂，因此邀請民眾支持「故事小苗行動」，為顱顏缺陷的孩童打造友善成長環境。

每年約有300名顱顏缺陷的患者出生，為了打造友善成長環境，羅慧夫顱顏基金會今天舉行「故事小苗行動」募款記者會，宣布推出「故事小苗行動」，要以兒童繪本創作徵件、校園說故事等活動走入國小校園，讓國小校園師生可以「喜歡自己，也尊重不一樣的生命。」

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，顱顏缺陷的患者在學校裡可能會因為小朋友的不理解，導致被嘲笑，因此應該要從小就友善環境，否則顱顏缺陷的患者可能在成長過程中遭受霸凌，甚至成人後減少就業機會等狀況。

陳依伶表示，不論是大人或小孩都喜歡聽故事，過去經驗也發現小朋友在聽故事的過程中，學會如何與顱顏缺陷的患者交朋友。

投入說故事領域37年的藝人趙自強擔任愛心大使，他在記者會中透露，小時候因為胖曾被同學叫「肥皂」、「胖鳥」等言語霸凌，因此他的童年「不太快樂」，也讓他很沒有自信。

趙自強說，如果時間可以倒轉，他會回去告訴自己每個生命都是獨一無二的，因此邀請民眾捐款新台幣300元以上支持「故事小苗行動」，讓顱顏缺陷的患者可以在友善校園長大。

基金會中第一名說故事的志工，同時也是唇顎裂患者家長的淑娟媽媽說，當兒子要唸小學時，害怕兒子在學校被同學欺負，所以主動寫信告知導師兒子的狀況，班導師因此邀請淑娟媽媽到班上教導小朋友顱顏病症。

淑娟媽媽把在顱顏門診遇到的故事蒐集起來，再一一取名，像是「機器戰警小孩」等，引發小朋友的興趣後，讓他們可以對顱顏病症有更多認識。

患者 兒子

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