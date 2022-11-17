快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環團提4大落差拖垮台灣 促政府加速氣候行動

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境正義基金會今發表「致台灣政府氣候政策報告」，立委邱顯智（右起）、洪申翰、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯、環境正義基金會專案主任葉于瑄召開記者會。記者葉冠妤／攝影
環境正義基金會今發表「致台灣政府氣候政策報告」，立委邱顯智（右起）、洪申翰、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯、環境正義基金會專案主任葉于瑄召開記者會。記者葉冠妤／攝影

在埃及舉辦的第27屆聯合國氣候變遷大會(COP27)進入尾聲，環境正義基金會今發表「致台灣政府氣候政策報告」，報告中指出，台灣在治理、金融、人權、自然4大關鍵領域上仍有重大落差，包括缺乏「完整政府」方法、不足的減量目標與氣候預算、對化石燃料的大量補貼、缺乏有意義的公民參與機制、邊緣化以自然為本的解決方案等。

環境正義基金會專案主任葉于瑄指出，蔡英文總統在2021年承諾達到2050年淨零排放，但這一決心並未轉化為政治上的優先選項、政府投資或行動，台灣目前的中期減碳目標是2030年減少20%，還不到科學家建議43%的一半。

參加COP27甫返台的台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯分享，今年七大工業國組織（G7)提出結合具同樣減碳力道的經濟體組成「氣候俱樂部」，藉由方法交流、共同投資來加速工業部門減量，且不僅限七大工業國，也邀請對減碳有企圖的國家，這將是台灣跟國際的互動機會，但加入條件是該國是否有提出積極的2030減碳目標。

趙家緯提及，這次的COP可稱為錢的COP，峰會焦點為全球氣候資金是否能到位，特別是強化調適及損失與損害上的使用，同時也討論這波能源危機下針對化石燃料業者課徵暴利稅等。而他認為，台灣雖談綠色金融，但不能只是把錢放到再生能源產業，放在不對地方的錢也該想辦法移除。除此，這次大會也重視海洋議題，但台灣目前對海洋的討論僅限離岸風力與海洋能發展，完全未能反映海洋國家面對氣候危機應有的思維。

葉于瑄說，報告點出台灣政府氣候行動的4大問題，治理上缺乏明確分工權責，缺乏完整政府(whole of government)方式;資金上，與其他國家比較更是相形見絀，台灣到2030年承諾的氣候預算不到各國淨零經濟轉型所需投入經費的10%，而不透明的公共基金和大量化石燃料補貼，也限制了用於淨零的資源。

葉于瑄也以台灣前兩年的乾旱事件為例指出，當不當調適持續發生，現有政策對氣候危機中的人權衝擊評估與保護卻遠遠不夠，國家人權行動行動計畫中的「氣候變遷與人權」章節只有氣候政策摘要，並未規範任何部會義務。再者，自然為本的解決方案在氣候法律和政策中被邊緣化，台灣作為一個島國，既沒有監測也沒有管理海洋碳匯。

立委洪申翰認為，目前財務金流規畫不夠完善，也導致減碳、淨零能獲得的資金挹注不完整，政府明年編列680幾億的氣候預算，這是之前幾乎沒有過的，是一項進步，但他建議應考慮以特別預算處理，且政府有必要擴大銀行融資保證機制，才能推進中小企業、甚至個人的參與動能。

立委邱顯智批評，德國看守協會日前公布最新氣候變遷績效指標，台灣排名第57、倒數第7，但環保署卻回應評比方式有爭議，排名不具參考價值，更與倒數第4的南韓相比，顯見台灣氣候政策制定者與科學社群嚴重脫節、掩耳盜鈴，他呼籲目前最重要的任務之一就是儘速完成氣候變遷因應法的立法，確保這部法律能夠帶領台灣加速淨零轉型。

洪申翰則回應，德國評比在資料庫引用方式確實不夠精確，但建議行政部門不一定要全然否定，部分指標仍可看出台灣作為在國際上的位置，重點是政府心態要開放，與國際對齊，將不同國際評比作為綜合參考。

環境正義基金會今發表「致台灣政府氣候政策報告」，報告中指出，台灣在氣候治理、政府氣候金融、人權、以自然為本的解決方案4大關鍵領域上仍有重大落差。記者葉冠妤/攝影
環境正義基金會今發表「致台灣政府氣候政策報告」，報告中指出，台灣在氣候治理、政府氣候金融、人權、以自然為本的解決方案4大關鍵領域上仍有重大落差。記者葉冠妤/攝影

減碳 氣候變遷 人權

延伸閱讀

提公布高端審查遭綠「沒收」議程 藍：黑箱還不敢表決

柯文哲自爆決定高虹安住院 綠委反酸沒有執業登記執照

「回顧疫情最辛苦的908天」 陳時中競總發布影片預告2活動

馬祖藥師人力缺乏 國防部允諾可按衛福部協調支援

相關新聞

健保費率明年不調漲 健保署長李伯璋證實最新精算結果

全民健保會明天審議明年健保費率，衛福部長薛瑞元已表態不漲，仍將維持目前費率5.17%。健保署長李伯璋說，經過最新精算，主...

青少年「想不開」因高樓多 立委：還可怪木炭、鐵路、愛河

立委馬文君對近期校園學生墜樓事件頻傳，10月20日起8天發生6起校園墜樓事件，她要求教育部不能只剩通報功能，應加強學生心...

吳德榮：今起各地晴朗 氣溫逐升 周日略轉變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至周六各地大都晴朗穩定，僅東半部偶有局部...

影／健保愛心專戶增信用卡捐款 前一萬名捐款免手續費

經濟困難的弱勢民眾常無法按時繳交健保費，也無法支付部分負擔，多需要善心人士捐款協助，中央健康保險署長李伯璋今與合作金庫董...

齊阻止抗藥菌奪命！重量級名醫齊聚呼籲「四不一要」

BBC(英國廣播公司)曾經示警，全球每5名死者就有1人死於敗血症，敗血症主因就是細菌或病毒感染。「抗生素」曾經是人類對抗...

家庭照顧者平均顧7.8年易累過頭 3項自我覺察紓解壓力

據衛福部統計，台灣主要家庭照顧者平均照顧7.8年，每天照顧長達11.06小時，不少家庭照顧者往往在照顧過程中「忘了自己」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。