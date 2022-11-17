環團提4大落差拖垮台灣 促政府加速氣候行動

在埃及舉辦的第27屆聯合國氣候變遷大會(COP27)進入尾聲，環境正義基金會今發表「致台灣政府氣候政策報告」，報告中指出，台灣在治理、金融、人權、自然4大關鍵領域上仍有重大落差，包括缺乏「完整政府」方法、不足的減量目標與氣候預算、對化石燃料的大量補貼、缺乏有意義的公民參與機制、邊緣化以自然為本的解決方案等。

環境正義基金會專案主任葉于瑄指出，蔡英文總統在2021年承諾達到2050年淨零排放，但這一決心並未轉化為政治上的優先選項、政府投資或行動，台灣目前的中期減碳目標是2030年減少20%，還不到科學家建議43%的一半。

參加COP27甫返台的台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯分享，今年七大工業國組織（G7)提出結合具同樣減碳力道的經濟體組成「氣候俱樂部」，藉由方法交流、共同投資來加速工業部門減量，且不僅限七大工業國，也邀請對減碳有企圖的國家，這將是台灣跟國際的互動機會，但加入條件是該國是否有提出積極的2030減碳目標。

趙家緯提及，這次的COP可稱為錢的COP，峰會焦點為全球氣候資金是否能到位，特別是強化調適及損失與損害上的使用，同時也討論這波能源危機下針對化石燃料業者課徵暴利稅等。而他認為，台灣雖談綠色金融，但不能只是把錢放到再生能源產業，放在不對地方的錢也該想辦法移除。除此，這次大會也重視海洋議題，但台灣目前對海洋的討論僅限離岸風力與海洋能發展，完全未能反映海洋國家面對氣候危機應有的思維。

葉于瑄說，報告點出台灣政府氣候行動的4大問題，治理上缺乏明確分工權責，缺乏完整政府(whole of government)方式;資金上，與其他國家比較更是相形見絀，台灣到2030年承諾的氣候預算不到各國淨零經濟轉型所需投入經費的10%，而不透明的公共基金和大量化石燃料補貼，也限制了用於淨零的資源。

葉于瑄也以台灣前兩年的乾旱事件為例指出，當不當調適持續發生，現有政策對氣候危機中的人權衝擊評估與保護卻遠遠不夠，國家人權行動行動計畫中的「氣候變遷與人權」章節只有氣候政策摘要，並未規範任何部會義務。再者，自然為本的解決方案在氣候法律和政策中被邊緣化，台灣作為一個島國，既沒有監測也沒有管理海洋碳匯。

立委洪申翰認為，目前財務金流規畫不夠完善，也導致減碳、淨零能獲得的資金挹注不完整，政府明年編列680幾億的氣候預算，這是之前幾乎沒有過的，是一項進步，但他建議應考慮以特別預算處理，且政府有必要擴大銀行融資保證機制，才能推進中小企業、甚至個人的參與動能。

立委邱顯智批評，德國看守協會日前公布最新氣候變遷績效指標，台灣排名第57、倒數第7，但環保署卻回應評比方式有爭議，排名不具參考價值，更與倒數第4的南韓相比，顯見台灣氣候政策制定者與科學社群嚴重脫節、掩耳盜鈴，他呼籲目前最重要的任務之一就是儘速完成氣候變遷因應法的立法，確保這部法律能夠帶領台灣加速淨零轉型。