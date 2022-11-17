影／健保愛心專戶增信用卡捐款 前一萬名捐款免手續費

經濟困難的弱勢民眾常無法按時繳交健保費，也無法支付部分負擔，多需要善心人士捐款協助，中央健康保險署長李伯璋今與合作金庫董事長雷仲達共同合作推動「線上信用卡捐款健保愛心專戶」服務新管道，民眾可透過健保署網站或手機進入健保快易通APP，點選健保愛心捐款的「線上捐款」專區，輕鬆使用信用卡完成捐款，將愛心即時傳送出去，目前最高一筆捐款達50萬元，而近日更有民眾以支票捐款100萬元。

李伯璋說，國人若未交健保費，看病仍沒問題，但如果不繳交保費超過一定期限，法務部行政執行署還是會強制民眾繳交保費，但許多弱勢孩童家庭因家人無力繳交健保費，讓孩子也沒有繳，因此，健保署採用愛心帳戶捐款，為14歲以下孩童等弱勢族群繳交健保費。

合作金庫董事長雷仲達說，署長李伯璋與健保同仁日前拜訪合作金庫，洽談協助提供愛心帳戶線上捐款服務，認為這是很好的善舉，因此欣然同意，並停供前一萬名刷卡捐款者免手續費。李伯璋則說，將會再爭取多些免手續費名額。

李伯璋說，健保愛心專戶自今年9月28日起開放線上信用卡捐款管道，統計截至11月10日止，已接獲113筆信用卡捐款，捐款金額計92萬多元，其中更有2位善心民眾為表達對健保的感謝及支持，分別信用卡捐款20萬元及50萬元。健保署衷心感謝每位捐款健保愛心專戶的善心民眾，所贈款項均將妥善審慎運用，把社會愛心傳遞給需要幫助的弱勢民眾。

李伯璋說，近日有名旅外國人於疫情期間都待在國內，有感於健保署照顧國人健康，於返回美國前，以支票方式捐款100萬元。此外，牙醫師公會全聯會日前也捐款666萬元，另有民眾繼承遺產而捐贈500萬元。

健保署財務組長陳美杏說，去年民眾捐至愛心帳戶金額約近2000萬元，今年截至10月底，由於大型捐款增加，目前愛心帳戶捐款金已超過3000萬元，每年約幫助2000位民眾，健保愛心專戶設立20年來，民眾的善款幫助超過3萬9千多位急需救助的弱勢民眾，繳納健保相關費用累計2億餘元。

李伯璋說，尤其在疫情期間，許多弱勢家庭及經濟困難的邊緣戶生活遭逢困境，不論是健保保費或就醫的部分負擔都需要協助，因為有善心人士的愛心幫助，讓經濟困難的弱勢民眾感受到滿滿的溫暖及正向的力量。

李伯璋非常感謝合作金庫商業銀行協助推動信用卡捐款，以及認同健保署關懷弱勢的理念，承擔吸收信用卡捐款手續費，讓捐款人的愛心善款全數送給需要的人，再一次展現企業回饋社會做公益的最佳典範。

健保署表示，健保愛心專戶收到社會各界善款後，將主動寄發收據供民眾列舉申報所得稅扣除額，並定期公開捐款資訊及補助成果，詳細相關健保愛心專戶資訊，民眾可至健保署網站查看。