2022「裸鑽雪莉BAR SWAP」調酒大賽前10強曝光 11/29台南府城決戰

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巡迴全球的2022年「裸鑽雪莉BAR SWAP」調酒大賽，是台灣調酒界最受矚目的年度盛事之一。 圖／台灣愛丁頓 提供。

台灣調酒界年度盛事「裸鑽雪莉BAR SWAP」盛大回歸！自2021年起，連續3年擔任世界及亞洲50最佳酒吧唯一官方威士忌合作夥伴的「裸鑽雪莉（Naked Malt）」，為了傳達自在裸活、發揮創意無極限的品牌精神，特別邀集全台頂尖調酒師，熱烈發起2022年「裸鑽雪莉BAR SWAP」調酒大賽。決賽將在11月29日於「微醺府城—台南」的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，並由裸鑽雪莉全球品牌大使Isac Melander、在2022年世界50大酒吧名列第31的Line Athens主理人，也是希臘調酒之父Nikos Bakoulis，以及台灣裸鑽雪莉品牌大使—黃偉綸所領銜的評審團，評選出最具「裸活（Live Naked）」滋味、最能展現「率性裸調」的「裸鑽騷兒（Naked Sour）」。

裸鑽雪莉的「裸」字，正意味著不多做矯飾、最初至真的美好；「鑽」則代表著乾淨純粹、稀缺珍貴的不凡。因此裸鑽雪莉堅持不計成本，選用最珍稀的初次Oloroso雪莉桶，悉心陳釀出最具「裸活精神」的最佳品質雪莉桶威士忌。

由於至少在未曾裝填過威士忌的全新Oloroso雪莉桶中熟陳6個月，因此能夠賦予裸鑽雪莉最完整的木質調性，以及雪莉桶最經典的蜜餞、葡萄乾的成熟水果氣息，與奶油太妃糖香氣，不但純飲、加冰塊或作成調酒都甘醇芳美，特別是最具代表性的經典裸調「裸鑽騷兒」，不但做法簡單，更極具可塑性與實驗性，可輕鬆與各式果汁、與各種不同口味的利口酒、糖漿、氣泡水、甚至葡萄酒作搭配組合，以滿足不同的個人口味，最能徹底實踐出擺脫傳統束縛的裸活態度。

因此在「裸鑽雪莉BAR SWAP」調酒大賽中，品牌邀集全台頂尖一流酒吧，融入在地台灣元素、重返初心，分別創作出獨一無二、最與眾不同的「裸鑽騷兒」參賽。

初賽階段全台共有40間酒吧參與，經過一個月的激烈評選後，僅有四分之一的店家有機會進入前10強。最終晉級決賽的前10強店家，分別是台北的Indulge Experimental Bistro、Bar Mood；新竹的Tender Cocktail Bar；台中的Somm Juice索瑪莉亞；台南的Bar TCRC、Moonrock、Cuckoo Bar咕咕吧、Phowa、散漫酒館；以及高雄的Gallery 20.5。就地域來區分，台北有2家店進入決賽，新竹、台中、高雄各有1家；但台南卻有5家店進入前10強，盤據決選名單一半之多，也使台南成為奪冠呼聲最高的焦點城市。

Indulge Experimental Bistro，「不斷覺醒！Re-Awaken！」。 圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣唯一同時榮獲米其林評鑑、以及世界與亞洲50大的餐酒館Indulge Experimental Bistro來勢洶洶，以裸鑽雪莉搭配鳳梨、釋迦、番茄、荔枝蜜、檸檬皮，創作出帶有乳酸感且酸甜易飲的「不斷覺醒！Re-Awaken！」，將Naked Sour比喻為日常中的覺醒，以及在覺醒中所感受到的純粹感動。

Bar Mood，「Mood Sour／沐燒兒」。 圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甫於2022 亞洲50大酒吧獲頒「最佳永續經營酒吧」肯定的Bar Mood，端出「Mood Sour／沐燒兒」應戰，將裸鑽雪莉融合起司芒果香料漿、檸檬汁、大武山雞蛋蛋白與紫心地瓜萃取金萱茶液，成為獨樹一格的茶雞尾酒。

Tender Cocktail Bar，「Muakaikai摩阿凱凱」。 圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於新竹北區的獨立樂團的音樂無菸酒吧Tender Cocktail Bar，以「Muakaikai摩阿凱凱」闖入前10強。Muakaikai是魯凱族的一位女祖靈，該特調以魯凱族當地特有的大葉楠果實作為裝飾（Garnish），並以白酒醋襯托裸鑽雪莉的葡萄香、淡雅回甘的酸柑茶湯帶出裸鑽雪莉的水果風味，再以仙人掌糖漿堆疊出裸鑽雪莉底層果乾的風味。

Somm Juice索瑪莉亞，「Terroir風土」。 圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中唯一入選的店家Somm Juice索瑪莉亞，位於勤美商圈附近，店名為「侍酒師 Sommelier」與「果汁Juice」的組合，擅長將各種當令風土風情，以最合適的姿態做成調酒。這次端出很有葡萄酒意象的「Terroir風土」，將老鷹紅豆煮出紅豆水，後加入台灣黑糖製成糖漿，呼應裸鑽雪莉的淡淡奶油香及太妃糖香草等香氣；並將福壽山長春茶發酵做成康普茶，作為酸的元素，保留下大自然想傳達的風味訊息。

Bar TCRC，「豐收」。 圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾獲亞洲50大最佳酒吧肯定的台南名店Bar TCRC所創作的「豐收」，以台灣最常見的芭樂和番茄為酸度主體，來呼應裸鑽雪莉最純粹的濃郁果香和甜香料香氣。再加入自製起司蘑菇糖，以蘑菇的鮮味跟起司的油質感，去襯托裸鑽本身帶有的奶油太妃糖及雪莉桶餘韻。最後加入綠豆蔻去營造苦精的點睛之筆，以酸、甜、苦、鹹、鮮五種風味，做出一杯裸鑽騷兒，展現裸鑽雪莉與寶島台灣所創造出的豐收的味道。

Moonrock，「赤裸而來Naked As We Came」。 圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文青最愛的台南酒吧Moonrock，以裸鑽雪莉、金桔、肉桂利口酒、澄清蘋果汁、柴燒麻油創作出「赤裸而來Naked As We Came」。透過柴燒麻油引領威士忌起舞，金桔讓調酒酸香奔放，澄清蘋果汁展現豐醇甘美，肉桂利口酒讓尾韻更加深邃而迷人。

Moonrock，「赤裸而來Naked As We Came」。圖／台灣愛丁頓提供。 圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於台南赤崁樓對面的鐘錶主題小酒館Cuckoo Bar咕咕吧，這次以「豐收之宴 The Naked Feast」，向返鄉務農的青年們致敬，也呼應裸鑽雪莉堅持選用初次雪莉桶的精神。特調將金針花的濃郁醬香，舒肥融入裸鑽雪莉溫潤飽滿的酒體；再加入烘焙烏龍，增添細微的茶感層次。葡萄葉經過烹煮後，帶出青蘋果香氣和葡萄皮丹寧，輕微酸度恰好銜接新鮮檸檬汁。最後，在杯中液體表面擠上一層金針花風味的泡沫，增加品飲時的綿密口感。

Phowa，「香鑽因子」。 圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南廟宇風酒吧Phowa是Bar TCRC系列三店，藏身中西區新美街巷弄內，這次以「香鑽因子」晉級前10強。透過普洱茶及麥片香氣，強化裸鑽雪莉滑順淡淡的香草、奶油太妃糖餘韻，刻意加入東方元素——花椒、菊花自製的香料利口酒，取代苦精增添裸鑽雪莉的細緻桶成及香料香氣，成就出更細膩的香氣分子。

散漫酒館，「山鄰」。 圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隱藏在台南巷弄內的「散漫酒館」，擅長將客人的心情故事製作成調酒，這次以「山鄰」展現裸鑽雪莉所帶來的初次感動，在台灣原生植物中，選取原住民最天然的鹽份來源——羅氏鹽膚木（又稱為山埔鹽）以及帶有酸度燻香感的烏梅，巧妙地與裸鑽雪莉搭配出群山中木質調性的風味，展現裸鑽雪莉的製酒初心。

Gallery 20.5，「Native & Naked」。 圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於高雄苓雅區、隱身在現代畫廊裡的復古地下酒吧Gallery 20.5，呼應裸鑽雪莉一直提倡的「裸活態度」，創作出「Native & Naked」特調，整杯酒以荔枝、鳳梨的果香為主體，恰與裸鑽雪莉中果乾及肉桂蜂蜜的香氣，相互呼應。其中的苦精及鹽水精華，則與黑巧克力的甘甜緊緊包覆，尾韻則將象徵台灣傳統喜慶大餅的冬瓜油蔥與焦糖氣息，存留香於口齒之間。

究竟2022年「裸鑽雪莉BAR SWAP」調酒大賽冠軍將獎落誰家？是由目前勝率最高、落腳在台南的酒吧稱雄？還是由來自台北、新竹、台中、高雄的酒吧奪冠？是結合茶飲的酒款迷人，還是帶入乳酸感的作品比較受到評審青睞？請大家持續關注，看看哪一杯才是今年評審眼中最具「裸活」滋味的「裸鑽騷兒」。

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