健保費率明年不調漲 健保署長李伯璋證實最新精算結果

全民健保會明天審議明年健保費率，衛福部長薛瑞元已表態不漲，仍將維持目前費率5.17%。健保署長李伯璋說，經過最新精算，主計總處將編列挹注健保240億元，加上基本工資調整，而部分負擔調整可望一年注入約99.9億元，讓明年健保安全準備金可以大於1個月，達1.05個月，而不調漲費率，但為健保永續經營、落實使用者付費精神，民眾從自己口袋掏出錢來的感受最深，部分負擔新制一定要上路。

明年健保總額協商會議結果於9月23日出爐，明年健保總額再度突破8300億元，付費者與醫界代表在醫院及西醫總額分別提案成長率為2.8%和4.2%，總額達8324億元與8437億元，因兩案相差100多億元，將並陳至衛福部核定，最後交由薛瑞元決定。

李伯璋說，健保部分負擔新制一定要上路，以落實分級醫療，提升醫療品質，如檢驗檢查方面，甚至有民眾一年進行69次電腦斷層，因此應針對健保總額進行管理，如果每位民眾少看一次病，可以為健保節省378億點，就可以讓罕病、癌症用藥及次世代基因檢測獲得更好的給付，因此沒有做好基礎的管理，「不管誰來當署長都一樣。」

至於，健保部分負擔新制受新冠疫情影響，於今年5月15日暫停實施，何時可以上路？李伯璋說，衛福部長薛瑞元日前已說，等待疫情趨緩後，部分負擔新制可能於今年年底或明年初上路，現在就是關鍵時刻，希望疫情不要再起，如果部分負擔新制未上路，健保資源沒有好好運用，只好調整健保費率，而支出面改革一定要繼續，部分負擔調整一定要上路，落實使用者付費精神。