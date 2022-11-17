衛福部立台東醫院醫護婉拒謝禮 豎立潔廉榜樣

衛福部立台東醫院醫護人員難免會遇到熱情病患為表達感謝之意，贈送禮品或餐飲，不過，都被醫護婉拒，病患不但未生氣尷尬，反而感到不好意思稱讚醫護。院方政風室主任李政憲說，「感謝醫護免送禮」。

李政憲說，依據公務員廉政倫理規範和院內廉能要求，本就不得收受病患、病患家屬或廠商饋贈，「感謝醫護免送禮，只要走一趟社工室，填寫免費的愛心小卡也能展現心意，或用電子郵件表達感謝也不錯」。

他強調，醫護婉拒餽贈除避免醫院誠信廉正形象遭質疑，醫事人員也不會因此難以拒絕病患的要求，一旦專業醫療判斷受到干擾反對病患不利，最重要的是避免形成病患要送禮才會獲得良好醫療服務的不良風氣。

「其實要拒絕那杯飲料我真的不知道該怎麼開口。」急診護理師余斐斐說，今年夏天當時1位十幾年老病患看她在急診室忙進忙出，外出時順手多買1杯紅茶要給她消暑，被他拒絕，病患還跟她說不好意思帶給她困擾。