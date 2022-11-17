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衛福部立台東醫院醫護婉拒謝禮 豎立潔廉榜樣
衛福部立台東醫院醫護人員難免會遇到熱情病患為表達感謝之意，贈送禮品或餐飲，不過，都被醫護婉拒，病患不但未生氣尷尬，反而感到不好意思稱讚醫護。院方政風室主任李政憲說，「感謝醫護免送禮」。
李政憲說，依據公務員廉政倫理規範和院內廉能要求，本就不得收受病患、病患家屬或廠商饋贈，「感謝醫護免送禮，只要走一趟社工室，填寫免費的愛心小卡也能展現心意，或用電子郵件表達感謝也不錯」。
他強調，醫護婉拒餽贈除避免醫院誠信廉正形象遭質疑，醫事人員也不會因此難以拒絕病患的要求，一旦專業醫療判斷受到干擾反對病患不利，最重要的是避免形成病患要送禮才會獲得良好醫療服務的不良風氣。
「其實要拒絕那杯飲料我真的不知道該怎麼開口。」急診護理師余斐斐說，今年夏天當時1位十幾年老病患看她在急診室忙進忙出，外出時順手多買1杯紅茶要給她消暑，被他拒絕，病患還跟她說不好意思帶給她困擾。
另醫師周紘志上月看到病患進入診間放下手上物品轉身就走，眉頭一皺直覺案情並不單純，才發現桌上多了一瓶洋酒，他一通內線撥給政風室，政風人員順利將洋酒退還給病患；另該院呼吸治療師張麗月當場婉拒過廠商禮盒。
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