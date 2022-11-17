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台北醫生到偏鄉跌破眾人眼鏡 兩個手術案例讓雲林終於在這張地圖上找到自己的位子

聯合新聞網／ 天下文化出版
台大雲林分院小兒心臟科主治醫師林杏佳（左），完成雲林地區早產兒心導管手術首例。
台大雲林分院小兒心臟科主治醫師林杏佳（左），完成雲林地區早產兒心導管手術首例。

中華民國心臟病兒童基金會從1989年開始組成心臟病篩檢團隊，為全台各縣市百萬名學童做心臟病篩檢，包括：心電圖、心音圖檢查，並有醫師到學校為疑似心臟病學童聽診，足跡除了涵蓋台北、台中、高雄等都會區，也到達花蓮、台東，甚至離島的金門、澎湖。

然而，攤開這張全台篩檢地圖，一開始，上面沒有雲林。

直到三十年後，2019年，在台大醫院雲林分院小兒心臟科主治醫師林杏佳等人的努力下，雲林終於在這張地圖上找到自己的位子。

率先完成早產兒心導管手術

一名出生體重僅1,000公克、心臟只有3公分大、心血管只有不到2公釐的極度早產兒，因為開放性動脈導管導致心臟擴大、呼吸衰竭……，出生十二天後從鼠蹊部放入心導管放置關閉器，成功栓塞。這個案例，也創下雲林地區早產兒心導管手術首例。

另一名九個月大的嬰兒，出生不久即出現明顯心雜音，超音波檢查發現有極大的冠狀動脈瘻管，追蹤過程中冠狀動脈開口不斷擴大至1公分，且體重成長遲緩，心衰竭跡象明顯……，經由心導管放置關閉器栓塞冠狀動脈瘻管後，心雜音立即消失，心衰竭狀況也逐漸改善。

這兩個成功的嬰兒心導管治療，都是出自林杏佳之手。

（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》）
（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》）
2016年8月，曾任台大雲林分院副院長的黃瑞仁，從台北總院帶了一支醫療團隊南下接任雲林分院院長，林杏佳就是醫療團中的成員。

那年林杏佳31歲、台大醫院總院住院醫師第五年，剛剛拿到小兒心臟次專科醫師資格。為了繼續兒童重症次專科訓練，他必須到台大所屬分院當主治醫師，再利用時間回總院受訓。

當時，他有兩個選擇：搭高鐵半小時就可以往返台北通勤的新竹，或是濁水溪以南、被視為「醫療偏鄉」的雲林。

對大部分年輕醫師來說，這是個「想當然」的選擇題。不過，在台北出生、長大、求學，連新婚妻子都在台北的林杏佳，卻做了跌破眾人眼鏡的決定—到雲林。

讓病人不必再為看病奔波

「新竹分院有兩位小兒心臟科醫師，轉診也很方便，反觀雲林分院，竟然一位專任小兒心臟科主治醫師都沒有，連最基本的小兒心臟超音波都沒辦法做……」憑著一股理想、衝動和家人的支持，林杏佳沒有考慮太久便決定跳脫舒適圈。

（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》，作者：朱乙真）

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