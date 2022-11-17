返還納粹掠奪 夏卡爾「父親」拍出2.3億

法國年初通過法案，批准將公共博物館收藏的納粹掠奪藝品，歸還合法繼承人。夏卡爾作品「父親（Le Pére）」是其中首個在拍賣市場亮相的作品。昨在富藝斯「二十世紀及當代藝術」紐約晚拍以約台幣二．三億的高價拍出，歷史意義重大。

「父親」的主人是被送入奧斯威辛集中營的波蘭猶太人大衛．森德，此畫遭納粹掠奪後，輾轉來到巴黎國立現代藝術美術館，過程宛如電影「名畫的控訴」翻版。