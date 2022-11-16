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大稻埕與馬偕百年淵源 醫學年會結合文化走讀

中央社／ 台北16日電

台茶之父李春生捐建大龍峒禮拜堂，與馬偕有百年淵源。馬偕醫院攜手地方創生，11月19、20日舉行耳鼻喉頭頸外科醫學會年會結合文化之旅，以走讀、講座等形式紀念美好、展望未來。

今年是加拿大傳教士馬偕在台行醫宣教150週年，在11月19、20日登場的第113屆台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會學術演講會，適逢由馬偕紀念醫院主辦，「耳鼻喉界防疫、振興第一線～大稻埕歷史文化及街區振興經濟之旅」將同時在大稻埕舉行，包括深度走讀街區、講座、表演及親子活動等。

馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科系主任王瀛標今天傍晚告訴中央社記者，馬偕最為人熟知的是與新北市淡水地區淵源深厚，事實上，當年馬偕到台北市，第1個落腳處便是大稻埕禮拜堂（前身為大龍峒禮拜堂）。

他娓娓道來這段故事，大龍峒禮拜堂是台灣茶葉之父李春生所捐建，他與馬偕認識後，大力支持馬偕宣揚傳道和行醫，包括舉行前總統李登輝入殮火化禮拜的濟南教會，也是由李春生協助興建。

王瀛標說，一開始發想時思及，去年COVID-19疫情高峰期間，眾多耳鼻喉科醫師響應「同島一命」投身第一線工作，為向他們致敬，因此特地選在馬偕博士於台北市傳道的根基地「大稻埕」來舉行文化之旅。

籌備過程中，王瀛標難忘大稻埕在地的熱情和友善。他形容大稻埕有一種神奇魔力，只要有人想舉辦正面、對社會有意義的活動，就會有很多人義務主動跑來幫忙，本來學會希望透過活動振興地方，反而得到更多回饋，儘管說不出太具體的例子，但他既感念又感動，有一群人為傳承文化努力。

王瀛標說，對他而言，大稻埕還保有早年純粹且完全不計較利益的人情味，這正呼應了馬偕愛人如己精神，辦這個活動也有重新走入社區象徵意味存在，經過這2、3年抗疫，希望各行各業都能恢復正常。

馬偕醫院 大稻埕

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