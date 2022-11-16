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交通月票擬擴及全國 學者5大疑慮：不應提出即興式政見

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
北北基桃「1200首都通交通月票」政見引發討論。圖為桃園機場旅客搭乘機場捷運。記者黃仲明／攝影
北北基桃「1200首都通交通月票」政見引發討論。圖為桃園機場旅客搭乘機場捷運。記者黃仲明／攝影

綠營候選人提出北北基桃「1200首都通交通月票」政見引發討論，預估每年需35億元預算，此政見獲行政院大力支持，但也被質疑是選前大撒幣。政大財政系教授陳國樑認為，在財源未明確之下，不應即興式提出政見，若政策沒有達到邊際效益，最後恐導致民眾、業者、政府三輸，呼籲應提出完整的成本效益評估。

陳國樑指出，此政見初步看來有5大問題。第一政策太過即興，未經全盤規劃就喊出，例如月票擴及全國，使用範圍該如何規定；第二是「財源哪裡找？」政策提出應顧及財政責任；第三是大選前提出此政策，難免會受質疑在撒幣；第四，應考量政策是否會排擠到其他支出；第五，節省財源情況下，可能使提供交通服務者報酬變少，民眾獲得的服務質量也下降，最終恐導致業者、乘客雙輸。

陳國樑說，此政策上路實施恐未必是好事，畢竟「一分錢一分貨」，民眾付出代價降低，民眾獲得的服務品質也減少，由中央補貼還可能排擠其他支出，且若沒有補貼到足額，交通業者服務也可能變差。

他也強調，經濟學角度而言，一個政策要有效果，必須要有邊際效果，即使月票優惠擴及全國，但國內公共運輸路網並未強化，受益者恐只有原本就搭乘公共運輸的通勤族，一般開車族不會因此轉換通勤模式，此時中央與其花錢補助月票，反而應把交通做好。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝則認為，此政策對地方政府居民有幫助，例如雙北來回通勤，透過地方合作確實可讓大眾運輸系統發揮更大功能，降低營運成本、增加營運收入，乘客也可降低負擔，也有外部效益，民眾減少依賴私人運具，減少道路壅塞、空汙及車禍。

但他強調，就財務面來看，過去已編列8400億元前瞻預算，交通建設計畫就占了4成，但至今已6年過去，但似乎未看到相關效益報告，軌道建設花了大量預算，卻沒有考慮到雙北1280月票的概念，且也沒解決高速公路塞車問題，「錢都花下去了，效益在哪？」，現在若要再花錢，不免令人質疑前瞻交通建設並未達成效果。

公共運輸 行政院 塞車

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