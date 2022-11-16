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新光醫院獲TCSA台灣企業永續獎 醫院類「白金獎」殊榮

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
新光醫院今年在台灣企業永續獎（TCSA），首度榮獲「台灣百大永續典範企業獎」，同時拿下永續報告書最高榮譽「白金獎」，資訊轉置AI成果獲得永續單項績效「創新成長領袖獎」。圖／新光醫院提供
新光醫院今年在台灣企業永續獎（TCSA），首度榮獲「台灣百大永續典範企業獎」，同時拿下永續報告書最高榮譽「白金獎」，資訊轉置AI成果獲得永續單項績效「創新成長領袖獎」。圖／新光醫院提供

第5屆全球企業永續論壇暨全球企業永續獎（GCSA）、台灣企業永續獎（TCSA）頒獎典禮今盛大舉行，新光醫院在疫情期間防疫、醫療、社會共融獲評審委員會肯定，首度榮獲「台灣百大永續典範企業獎」，同時拿下永續報告書最高榮譽「白金獎」，資訊轉置AI成果獲得永續單項績效「創新成長領袖獎」等3項大獎。

台灣企業永續獎（TCSA）迄今邁入第15屆，參獎企業橫跨製造業、服務業、金融業、及學校、醫院等多元性質機構與業別，歷屆參獎家數累計達581家，其中上市公司市值占證交所總市值比值76%，為國內極具影響力並廣獲各界肯定的指標性獎項。

新光醫院副院長洪子仁今代表董事會及新光醫院出席領獎，他分享，新光醫院連續3年參與TCSA獎，今年很榮幸在永續報告獎中醫院組榮獲「白金獎」，同樣獲獎的還有亞東醫院，評審指出去年在新冠疫情期間，新光醫院在防疫表現突出、為國家及社會貢獻，社會形象受肯定。

洪子仁表示，今年適逢新光30週年榮獲3獎項，這是社會各界對醫院積極推動永續發展的肯定。醫院過去是排碳大戶，但為了達到2050年淨零碳排目標，新光醫院除秉持醫療照護、社會共融，更致力減少碳排放，發展綠色能源等，獲獎榮耀是歸功新光醫院全體同仁。

洪子仁表示，新光醫院秉持永續發展信念，推展ESG永續倡議行動，即E環境保護、S社會責任與G公司治理，偕同社區及國際夥伴，深耕醫療本業，發揮正向影響力，連結聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），訂定永續發展主軸、推動策略及中長期發展目標，共創未來美好的永續價值。

新光醫院今年在台灣企業永續獎（TCSA），首度榮獲「台灣百大永續典範企業獎」，同時拿下永續報告書最高榮譽「白金獎」，資訊轉置AI成果獲得永續單項績效「創新成長領袖獎」。圖／新光醫院提供
新光醫院今年在台灣企業永續獎（TCSA），首度榮獲「台灣百大永續典範企業獎」，同時拿下永續報告書最高榮譽「白金獎」，資訊轉置AI成果獲得永續單項績效「創新成長領袖獎」。圖／新光醫院提供
新光醫院今年在台灣企業永續獎（TCSA）榮獲三大獎，由新光醫院副院長洪子仁代表領獎。圖／新光醫院提供
新光醫院今年在台灣企業永續獎（TCSA）榮獲三大獎，由新光醫院副院長洪子仁代表領獎。圖／新光醫院提供
新光醫院今年在台灣企業永續獎（TCSA），首度榮獲「台灣百大永續典範企業獎」，同時拿下永續報告書最高榮譽「白金獎」，資訊轉置AI成果獲得永續單項績效「創新成長領袖獎」。圖／新光醫院提供
新光醫院今年在台灣企業永續獎（TCSA），首度榮獲「台灣百大永續典範企業獎」，同時拿下永續報告書最高榮譽「白金獎」，資訊轉置AI成果獲得永續單項績效「創新成長領袖獎」。圖／新光醫院提供

疫情 上市公司 碳排放

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