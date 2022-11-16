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聚焦臨床中毒新趨勢 2022國際研討會周五台北榮總登場

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
Dr. Mohan與台北總毒物科醫師及工作人員與衛生福利部南投醫院中毒教育訓練。圖／台北榮總提供
Dr. Mohan與台北總毒物科醫師及工作人員與衛生福利部南投醫院中毒教育訓練。圖／台北榮總提供

近年來，國際間不時發生恐怖攻擊，其中不乏使用毒物攻擊。財團法人毒藥物防治發展基金會暨台北榮總職業醫學及臨床毒物部將於11月18、19日舉辦「2022年國際中毒防治研究發展研討會—臨床中毒新趨勢」，將針對藥物濫用、毒咬傷、特殊中毒及恐怖主義帶來的集體毒害進行研討。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部教授楊振昌指出，此次研討會將有來自美、法、挪威、日本、泰國、越南等國共12位國外專家共襄盛舉分享經驗。新冠疫情期間舉辦研討會多為視訊會議，這次為實體舉辦，各國毒物專家將針對新興毒物及治療方式進行討論。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主治醫師鄧昭芳說，俄羅斯入侵烏克蘭事件，讓大家想起2002年10月23日莫斯科杜布羅夫卡劇院舉行的「Nord-Ost」音樂表演期間，40名恐怖分子劫持914人做為人質，俄羅斯聯邦安全局發起了一場釋放人質的行動，透過劇院通風系統釋放霧化鴉片類藥物，作為軍事攻勢的一部分，最後因鴉片類藥物中毒導致超過400人住院和115人死亡。

此外，東南亞屬熱帶地區，毒蛇咬傷無數，印尼、印度、越南毒蛇咬傷個案甚多。鄧昭芳說，台北榮總於新南向政策協助分析越南毒蛇種類，而這次也有世界衛生組織（WHO）長期倚重的毒蛇咬傷權威：英國牛津大學熱帶醫學專家—David A. Warrell教授分享毒理學治療的創新，以及東南亞各國專家分享毒蛇咬傷處置經驗，與國內專家分享相關治療經驗，將有助於新南向醫療與學術研究的合作推動。

鄧昭芳說，有藉於此，政府相關單位應重視可能發生的恐攻事件，一旦出現大量病患時，於醫療救護方面的準備、臨床診治及儲備解毒劑等措施應及早因應。

楊振昌指出，而為發展新南向政策，近年來北榮培訓數位來自越南、泰國、印度等對臨床毒物學具有積極及熱情的臨床醫師，此次研討會也特別邀請來自印度韋洛爾基督教醫學院毒藥物防治諮詢中心的Dr.Jambugulam Mohan，分享在北榮毒藥物防治諮詢中心受訓心得。

Dr.Jambugulam Mohan今年六月至北榮接受訓練，培訓期間參與衛福部南投醫院的中毒教育訓練及衛福部金門醫院醫學研討會，於金門時得知轄區內榮民遺孤的困境，更主動聯繫金門縣榮民服務處提供善心捐款。

Dr. Mohan於臺北榮總毒物科實驗室培訓。圖／台北榮總提供
Dr. Mohan於臺北榮總毒物科實驗室培訓。圖／台北榮總提供

中毒 榮總 毒品

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