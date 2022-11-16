打造中高齡員工友善職場 群創成立「樂齡發展部」獲獎

勞動部今舉行「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」頒獎典禮，總共有12個事業單位、3人獲獎。其中，獲得績優單位獎的群創光電，特地為中高齡員工成立「樂齡發展部」，除建置友善工作環境、量身打造樂齡健康餐、身心健康活動，也開設系列講座，協助員工規畫退休生活，培養第二專長，開創第二人生。

勞動部長許銘春表示，勞動部自2020年12月4日推行「中高齡者及高齡者就業促進法」，依最新統計，中高齡者勞動參與率達65.55%、高齡者勞動參與率9.57%，分別較專法施行前成長1.35%及0.45%，增加12.8萬名中高齡及高齡勞動力，未來將持續落實推動專法，提升中高齡者及高齡者勞動參與，也感謝得獎單位在這兩年疫情嚴峻環境之下，仍持續重視並善用中高齡及高齡員工的智慧及經驗，協助事業單位穩定經營成長。

勞動部指出，今年得獎單位已洞見未來勞動力新趨勢，主動依據中高齡者及高齡者特質及需求，進行職務調整或開發，並提供各項友善措施。如藏壽司盤點出餐流程，借重中高齡者及高齡者處理食材的長才，把關餐點品質及衛生，量身打造「品衛員」新創職務。

群創光電則5月為中高齡員工成立「樂齡發展部」，協助員工生涯發展及財務規畫，照顧員工退休生活；永芳鐵鍊以原有薪資回聘70歲已退休高齡員工擔任技術指導，傳承技術經驗給青年世代，創造世代共榮的職場。

群創光電人力資源處長張仁勇表示，群創每年皆針對員工就業人口進行結構上的分析，雖然目前公司中高齡同仁僅占1成，但預測未來平均就業人口年齡將逐年上升，因此成立樂齡發展部，協助中高齡同仁穩定就業、延長就業時間。

張仁勇說，除了改善工作環境，他們也發現過去公司舉辦的家庭日、運動季，比較較適合20幾到30幾歲同仁參與，中高齡及高齡員工相對參與率低，因此設計適合中高齡員工的活動。

張仁勇說，除工作職務、生活、健康層面，屆退的中高齡員工可能也面臨心理調適等挑戰，因此樂齡發展部舉辦一系列講座，替員工做好全面的退休規畫，包括將來要不要回聘、退休後的身份認知與態度、退休金運用等，也引進外部講師開設第二專長培訓課，協助員工開展對第二人生。

另一名獲績優人員獎的賴基傑，目前任職於毓得社會福利基金會總督導。賴基傑說，他發現照顧服務員需要耗費很多體力照顧個案，像彎腰協助個案上下床、沐浴如廁等，高勞動力都會造成身體上的損傷，他親身參加照服員培訓後更能體會，因此善用自己機械工程長才，研發預防跌倒的輔具學步車等，讓照顧技巧可以輔助改善，就能減輕照顧壓力。