專家：新冠期間 細菌抗藥性比率激增九成

歷經三年的新冠疫情終於逐漸降溫，但傳染病的威脅仍在，尤其抗藥性病菌快速增加，加上可對抗的武器愈來愈少，再度成為全球公共衛生一大問題。專家更指出，新冠肺炎疫情期間，因重症患者使用抗生素比率提高，使得抗藥性細菌比例增加；國內也觀察到新冠肺炎期間部分細菌抗藥性比率激增至九成。

疾管署署長周志浩表示，有些傳染病來得急，走得也快，例如SARS；有的來得急但慢慢走，例如新冠肺炎；但像抗生素抗藥性問題則是不知不覺得來，但不斷加大力道在影響人們，只要不注意，影響的層面不比新冠來的小。

尤其因為抗藥性的緣故，能使用的武器愈來愈少，而不得不注意。一是必須盡量延長新藥物出現的時間，減少抗藥性細菌出現；二是加速抗生素的研發和引進。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，疫情期間胸腔科身負重任，但住進加護病房的病人可能併發其他感染症，是否用對抗生素就是分秒必爭的事情。根據研究顯示，新冠肺炎患者若再合併抗藥性細菌感染，將延長3至5倍的住院時間。

而疫情間，根據疾管署醫院感染管制與抗藥性監測系統（THAS）2022年第一季監測報告顯示，加護病房患者病原體檢驗報告中，部分細菌抗藥性比率激增至九成。若抗生素問題持續延燒，2050年台灣每五人恐將有一人，因抗藥性細菌感染而死亡。

其中，加護病房常見的常見肺炎及血流感染（敗血症）第一名菌種，克雷白氏肺炎菌（KP菌），抗藥性成長率雖然在醫學中心下降11.5%，但在區域醫院上升18.2%。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，面對抗生素抗藥性問題，如果施行抗生素管理和感染管制措施，可有效減少18%抗藥性細菌導致的死亡。

但這些措施需仰賴感染科醫師介入，但目前感染科醫師多集中在醫學中心，且報考人數逐漸下滑。主要是因為感染科醫師沒有「實質業績」，卻肩負醫院的院內感染管制等重責大任，盼健保將「醫療機構感染管制作業及抗生素管理」納入給付項目，增加誘因。

台大醫院感染管制中心主任陳宜君則提醒，除了醫療端外，民眾也應破除三大迷思，審慎使用抗生素，包括發燒不一定是感染、感染不一定是細菌感染，以及抗生素只是抗微生物製劑的一部分，不同感染類型要使用不同藥物治療。

因此民眾民眾要強化「四不一要」，包含「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素。