快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統一超商連續6年獲TCSA台灣企業永續獎！獲5獎殊榮創零售通路之冠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一超商於「第15屆台灣永續企業獎」中榮獲5獎殊榮，創零售通路之冠。圖／統一超商提供
統一超商於「第15屆台灣永續企業獎」中榮獲5獎殊榮，創零售通路之冠。圖／統一超商提供

統一超商永續理念與成果備受肯定，2022年綜合績效、永續專案已陸續榮獲海內外超過25個獎項。今天（11月16日）再傳捷報，於「第15屆台灣永續企業獎」中從逾4百家企業當中脫穎而出，一舉榮獲「台灣十大永續典範企業獎（服務業組）」、「企業永續報告書貿易百貨業第1類白金級」、「社會共融領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「創意溝通領袖獎」共5獎殊榮，創零售通路之冠。

統一超商企業永續綜合績效已蟬聯2年入選「台灣十大永續典範企業獎（服務業組）」；企業永續報告書率零售通路之先，完整揭露ESG發展目標與成果，提前接軌金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」，已連續3年榮獲貿易百貨業白金獎，今年更獲選該業別第一名佳績。此外，「天素地蔬」、「福企好CHIC（永續循環經濟）」、「永續好鄰居同樂會」專案更首度獲得永續單項績效獎肯定，持續展現永續綠實力。

「7-ELEVEN把愛找回來公益平台」關注社會議題達34年，面對2025年將邁入超高齡社會、疫情改變捐款行為等社會動態，持續發揮通路影響力，於2021年突破傳統募款模式，首創超商X社會企業X社福團體三方跨界合作，打造「超商永續循環經濟」。將門市回收空瓶經過社會企業設計、交由非營利組織弱勢家庭手工縫製，產出永續商品再回到門市販售，同時實踐「環保減塑」和「扶助弱勢」的理念，為超過10萬人次的腦麻兒及家庭創造就業可能，透過公益轉型帶動社會、環境共好。

不畏疫情影響，在地最受親子歡迎的「好鄰居同樂會」觀察到親子宅家閱讀風氣提升，獨創新型態「好鄰居O2O同樂會」，整合線上線下，以「倡議永續議題」、「取得便利性高」、「DIY互動樂趣」、「業界跨領域合作」4大作法呼應聯合國SDG4優質教育，獨家開發逾20款親子共讀DIY繪本素材，傳達環保、食育等知識，至2021年底已舉辦近萬場好鄰居O2O同樂會，成為市面上唯一因應疫情而生的常態型品牌親子活動，打造離家最近的永續知識平台。

根據統計，在地素食人口高達330萬人，7-ELEVEN「天素地蔬」自有品牌創零售通路之先打造「素蔬食標章」，自2020年商品上市以來，累計超過千萬人次體驗，2021年累計已減少1,552公噸碳排放量，接近於4座大安森林公園每年碳吸附量，目前已於超過2,500家門市設有「天素地蔬」鮮食專區推廣減碳蔬食；更長期推動「周一蔬食日」，成為在地最便利永續的綠色社會廚房。

7-ELEVEN積極推展永續行動，將2022年定為「永續行動年」，強化ESG永續治理，聚焦減塑、減碳、惜食與永續採購4大永續專案，各門市更在今年10月中旬全面陸續停止提供一次性免費提網服務，推估未來一年下來可減少超過354噸的塑膠垃圾產生，同時鼓勵民眾自備購物袋使用，落實「地球永續，你我日常」，期盼為地球共好一起努力。

統一超商連續6年獲TCSA台灣企業永續獎。圖／統一超商提供
統一超商連續6年獲TCSA台灣企業永續獎。圖／統一超商提供
統一超商永續報告書率零售通路之先，提前接軌金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」，已連續3年榮獲貿易百貨業白金獎。圖／統一超商提供
統一超商永續報告書率零售通路之先，提前接軌金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」，已連續3年榮獲貿易百貨業白金獎。圖／統一超商提供

親子 超商 疫情

延伸閱讀

打造高齡職場！ 勞動部頒獎優良企業

民團推7策略防治雲林空汙 劉建國、林佳瑜簽署當選承諾

歐洲大客戶7天連發4封減碳追殺令！300家中小企業調查：台灣沒本錢躺平

【重磅快評】COP27難逃大拜拜結局

相關新聞

健保費率明年不調漲 健保署長李伯璋證實最新精算結果

全民健保會明天審議明年健保費率，衛福部長薛瑞元已表態不漲，仍將維持目前費率5.17%。健保署長李伯璋說，經過最新精算，主...

青少年「想不開」因高樓多 立委：還可怪木炭、鐵路、愛河

立委馬文君對近期校園學生墜樓事件頻傳，10月20日起8天發生6起校園墜樓事件，她要求教育部不能只剩通報功能，應加強學生心...

吳德榮：今起各地晴朗 氣溫逐升 周日略轉變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至周六各地大都晴朗穩定，僅東半部偶有局部...

影／健保愛心專戶增信用卡捐款 前一萬名捐款免手續費

經濟困難的弱勢民眾常無法按時繳交健保費，也無法支付部分負擔，多需要善心人士捐款協助，中央健康保險署長李伯璋今與合作金庫董...

齊阻止抗藥菌奪命！重量級名醫齊聚呼籲「四不一要」

BBC(英國廣播公司)曾經示警，全球每5名死者就有1人死於敗血症，敗血症主因就是細菌或病毒感染。「抗生素」曾經是人類對抗...

家庭照顧者平均顧7.8年易累過頭 3項自我覺察紓解壓力

據衛福部統計，台灣主要家庭照顧者平均照顧7.8年，每天照顧長達11.06小時，不少家庭照顧者往往在照顧過程中「忘了自己」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。