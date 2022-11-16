統一超商連續6年獲TCSA台灣企業永續獎！獲5獎殊榮創零售通路之冠

統一超商永續理念與成果備受肯定，2022年綜合績效、永續專案已陸續榮獲海內外超過25個獎項。今天（11月16日）再傳捷報，於「第15屆台灣永續企業獎」中從逾4百家企業當中脫穎而出，一舉榮獲「台灣十大永續典範企業獎（服務業組）」、「企業永續報告書貿易百貨業第1類白金級」、「社會共融領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「創意溝通領袖獎」共5獎殊榮，創零售通路之冠。

統一超商企業永續綜合績效已蟬聯2年入選「台灣十大永續典範企業獎（服務業組）」；企業永續報告書率零售通路之先，完整揭露ESG發展目標與成果，提前接軌金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」，已連續3年榮獲貿易百貨業白金獎，今年更獲選該業別第一名佳績。此外，「天素地蔬」、「福企好CHIC（永續循環經濟）」、「永續好鄰居同樂會」專案更首度獲得永續單項績效獎肯定，持續展現永續綠實力。

「7-ELEVEN把愛找回來公益平台」關注社會議題達34年，面對2025年將邁入超高齡社會、疫情改變捐款行為等社會動態，持續發揮通路影響力，於2021年突破傳統募款模式，首創超商X社會企業X社福團體三方跨界合作，打造「超商永續循環經濟」。將門市回收空瓶經過社會企業設計、交由非營利組織弱勢家庭手工縫製，產出永續商品再回到門市販售，同時實踐「環保減塑」和「扶助弱勢」的理念，為超過10萬人次的腦麻兒及家庭創造就業可能，透過公益轉型帶動社會、環境共好。

不畏疫情影響，在地最受親子歡迎的「好鄰居同樂會」觀察到親子宅家閱讀風氣提升，獨創新型態「好鄰居O2O同樂會」，整合線上線下，以「倡議永續議題」、「取得便利性高」、「DIY互動樂趣」、「業界跨領域合作」4大作法呼應聯合國SDG4優質教育，獨家開發逾20款親子共讀DIY繪本素材，傳達環保、食育等知識，至2021年底已舉辦近萬場好鄰居O2O同樂會，成為市面上唯一因應疫情而生的常態型品牌親子活動，打造離家最近的永續知識平台。

根據統計，在地素食人口高達330萬人，7-ELEVEN「天素地蔬」自有品牌創零售通路之先打造「素蔬食標章」，自2020年商品上市以來，累計超過千萬人次體驗，2021年累計已減少1,552公噸碳排放量，接近於4座大安森林公園每年碳吸附量，目前已於超過2,500家門市設有「天素地蔬」鮮食專區推廣減碳蔬食；更長期推動「周一蔬食日」，成為在地最便利永續的綠色社會廚房。