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營建署：全國3千多處公園兒童遊戲場設施 完成備查率逾8成

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
衛福部修改兒童遊樂場設施安全規範，預計明年1月要達成，台中市傳出多數國小把不符新標準的溜滑梯、攀爬架等設施封鎖起來，禁止小朋友玩，以免出事後責任難釐清。圖／台中市教育局提供
衛福部修改兒童遊樂場設施安全規範，預計明年1月要達成，台中市傳出多數國小把不符新標準的溜滑梯、攀爬架等設施封鎖起來，禁止小朋友玩，以免出事後責任難釐清。圖／台中市教育局提供

內政部營建署統計，截至今年10月28日止，各縣市公園兒童遊戲場設施共3003家，預計拆除的有436家，完成備查者2150家，備查率由今年7月的6成提升至8成，已有成效，未來將持續管控，落實相關管理與養護目標。

為維護兒童遊戲安全，依據衛福部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，各縣市政府及所屬管理機關針對2017年1月25日前已設置的設施，應於2023年1月24日前完成備查，無法備查者須拆除或封閉使用。

營建署表示，為督促各縣市儘速辦理檢驗與改善等相關工作，每月皆定期召開控管會議，改善既有兒童遊戲場開放使用卻未完成相關檢驗潛藏的公安問題。截至今年10月28日，各縣市公園兒童遊戲場設施共3003家，預計拆除的有436家，完成備查者2150家。

營建署日前已邀請衛福部社會及家庭署、經濟部標準檢驗局及各地方政府召開9次會議，並將未完成備查案場分為「已完工」、「未完工」與「待拆除」三種類型來管控。

針對已完工案場，營建署請各地方政府儘速洽檢驗公司進行檢驗，如有提出急需檢驗需求者，營建署將協助報請經濟部標準檢驗局協助媒合，並於檢驗合格後加快行政流程，完成備查。

對於未完工案場，檢驗不合格待改善案場請各地方政府督促管理機關儘速改善，如因預算籌措尚待明年度預算通過後方能執行者，應與鄉（鎮、市、區）公所及民意代表等事先溝通協調，以免引起民眾誤解或反彈。至於待拆除案場，多數已工程發包執行中，將依限要求拆除或封閉。

營建署表示，對於已檢驗備查的案場，依規定每3年需辦理定期檢驗。此類案件也會納入管控會議，督導各地方政府依相關規定辦理，讓兒童可以使用安全的遊具設施，也保障其遊戲權。

衛福部 公安

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