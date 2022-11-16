影╱環保署明年投20億 加速資源回收業升級轉型

為使資源回收處理業邁向智慧化及建構高質循環體系，環保署明年（112年）起，投入20億經費，提供回收處理業者進行自動化製程及汙染防治設備升級，環保署提供信用保證及低利貸款；若使用新穎技術再利用，更可獲得差別補貼與設備政策專案補貼，協助產業轉型升級。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，回收基管會成立25年，首度舉辦回收處理業評鑑，從將近700多家的回收業者選出標竿業者，希望扭轉回收產業「髒、亂、異味」的刻板印象。

王嶽斌表示，但也有未達標、不推薦的業者，環保署想介入輔導改進，但業者有資金與技術問題，加上近年淨零碳排成顯學，回收處理業者本生也可以改善設備與流程；因此從信保信貸、利息補貼、改善設備協助技術提升，最後導入低碳技術達成減碳效果，20億元，預計提出4大方案「推業者一把」讓回收處理業者升級與轉型。

王嶽斌說，20億補助表示分兩部分，一部分是跟中小企業基金合作，導入信貸保證機制，各自投入5000萬元，共有10億貸款額度，讓符合資格業者申請設備提升；另有3年9億、接近10億元，進行1%的利息補貼，投入經費或異業結盟，把再生料列為轉為源頭使用。

他舉例，廢輪胎有六成做膠片，但也可以作為膠粉、輸送帶或橡膠瀝青，都比拿去燒掉好；又如廢玻璃，綠色、雜色玻璃價格低，透明玻璃回收價格高，綠玻與雜玻可以異業結盟做青瓷磚或發泡玻璃，讓重量變小符合綠建築使用；這種加值化的產品，可以做差別補貼，環保署正在列項目近期公告。

王嶽斌表示，另外也爭取四年淨零碳排的科技計畫，輔導管理的資源回收業，針對再生料進行碳排查，鼓勵加值再生料的價值，若是傳統、耗能的業者，可以慢慢導入低碳得處理技術，分析減碳效益，讓回收處理業淨化升級；這部分也有5000萬經費。