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桃機推動永續經營淨零轉型 三度獲台灣永續企業獎肯定

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
機場公司榮獲「2022年TCSA台灣企業永續獎」三項大獎，連續三年獲獎，由立法院長游錫堃（左）頒發獎座、機場公司董事長林國顯（右）代表受獎。圖／機場公司提供
機場公司榮獲「2022年TCSA台灣企業永續獎」三項大獎，連續三年獲獎，由立法院長游錫堃（左）頒發獎座、機場公司董事長林國顯（右）代表受獎。圖／機場公司提供

2022年TCSA台灣企業永續獎今天（16日）舉行頒獎典禮，桃園機場公司獲頒「永續報告白金獎」、「台灣百大永續典範企業獎」以及「創新成長領袖獎」三項永續殊榮，由董事長林國顯代表受獎，其中永續報告書已連續三年獲獎，今年成績更上層樓，獲得最高榮譽白金獎肯定，創造歷屆最佳成績。

機場公司董事長林國顯表示，當ESG（Environmental, Social, Governance）已成為全球共識，桃園機場身為國家門戶，對於推動永續發展責無旁貸，機場公司不斷思考如何強化經營策略，達成永續治理目標。透過「綠色營運」及「智慧轉型」兩把金鑰，一方面加速打造綠色機場，也將國門化身新創實驗室，利用智慧轉型實現綠色樞紐理想，帶動國門蛻變。在環境永續（E）、社會責任（S）與有效治理（G）的各個面向，桃園機場不會缺席，未來責任也將越形重要。

機場公司表示，公司積極將ESG的精神融入日常營運，於環境永續方面，依循聯合國巴黎協定與國家氣候變遷政策，自發性制定2050年淨零排放路徑，相關綠色作為已連四年獲得國際機場協會（ACI）綠色機場認證肯定。

社會責任面向，機場公司營造舒適便利機場空間及友善職場，連兩年獲得ACI傾聽旅客心聲認證 （The Voice of the Customer Recognition）以及機場健康認證計畫（Airport Health Accreditation programme, AHA）肯定，獲得國際認同之外也持續照顧基層夥伴，例如打造全國首創的模範宿舍，照顧為第三航廈建設付出的移工們身心健康。有效治理方面，利用運量低檔進行設施更新整建，面對疫情不僅沒有停滯發展，反而展現營運韌性。

此外，機場公司也因應數位轉型趨勢，鏈結國內資通訊業者於機場進行各項概念性驗證（Proof of Concept, POC）之外，自行研發的航務管理系統（Flight Operation System, FOS）亦獲得國家專利，在智慧機場的積極發展讓機場公司今年首次獲得TCSA台灣企業永續獎「創新成長領袖獎」殊榮。

機場公司指出，國門解封後，桃園機場10月旅客數為67萬餘人次，較去年同期成長870%，1-10月份旅客數為271萬人次，預估年度客運量可達400~450萬人次，桃園機場期待回流的人潮為機場帶來往昔榮景，機場公司也將持續深化永續治理，與航空公司、地勤公司、貨運園區業者等機場夥伴，攜手實踐企業公民的責任，為旅客提供更優質的服務，航向美好永續未來。

機場公司獲頒「永續報告白金獎」、「台灣百大永續典範企業獎」以及「創新成長領袖獎」三項永續殊榮，由董事長林國顯代表受獎，創歷屆最佳成績。圖／機場公司提供
機場公司獲頒「永續報告白金獎」、「台灣百大永續典範企業獎」以及「創新成長領袖獎」三項永續殊榮，由董事長林國顯代表受獎，創歷屆最佳成績。圖／機場公司提供

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