連9年獲台灣永續獎肯定 華航今再拿永續報告類最高榮譽

台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）今天舉行頒獎典禮，華航不僅拿下四大獎，並首度奪下永續報告類最高榮譽，其中台灣企業永續獎已連續 9 年獲得肯定。

華航今年拿下台灣企業永續獎永續報告類「年度最佳報告書」、永續單項績效「氣候領袖獎」及「社會共融領袖獎」，其中「年度最佳報告書」為永續報告類最高榮譽獎項；以及全球企業永續獎「永續報告書金獎」等四大獎。

華航表示，一直是國內航空業環境永續先驅者，除了率先發布氣候相關財務揭露（TCFD）獨立報告、森林暨生物多樣性保育承諾；更響應天合聯盟 SkyTeam 「永續飛行挑戰」飛行永續示範航班；A321neo 全機隊交機飛渡作業添加 10% 永續航空燃油；目標於 2050 年達淨零碳排放。

華航表示，永續經營表現屢獲各界認可，已連續六年榮獲道瓊指數（DJSI）評比佳績及七度入選英國富時永續指數系列成份股（FTSE4Good Index Series）、2021年榮獲S&P Global永續年鑑評比「航空業銀級獎」、四度入選「台灣永續指數」成分股，今年也首次獲得國家企業環保獎殊榮。