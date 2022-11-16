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華航9度蟬聯企業永續獎 喜奪四大獎獲最高榮譽肯定

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航獲獎成績亮眼，由總經理高星潢（右二）率企發室處長張程皓（右一）等團隊出席頒獎典禮。圖／華航提供
華航獲獎成績亮眼，由總經理高星潢（右二）率企發室處長張程皓（右一）等團隊出席頒獎典禮。圖／華航提供

2022年「台灣企業永續獎（Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）」及「全球企業永續獎（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA）」今天（16日）發布評比結果，華航持續創造亮眼成績，勇奪四項大獎，其中台灣企業永續獎已連續9年獲得肯定，今年更首度奪下永續報告類最高榮譽，顯現華航對永續發展的重視與決心。

台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）舉行頒獎典禮，由考試院院長黃榮村親自頒獎予華航總經理高星潢，華航斬獲四大獎包括台灣企業永續獎永續報告類「年度最佳報告書」、永續單項績效「氣候領袖獎」及「社會共融領袖獎」，其中「年度最佳報告書」為永續報告類最高榮譽獎項；以及全球企業永續獎「永續報告書金獎」。

華航表示，中華航空為國內航空業環境永續先驅者，具最健全的企業環境暨能源風險管理機制，引領國內航空及運輸業，率先發布氣候相關財務揭露（TCFD）獨立報告、森林暨生物多樣性保育承諾；響應天合聯盟SkyTeam「永續飛行挑戰」飛行永續示範航班；A321neo全機隊交機飛渡作業添加10%永續航空燃油；目標於2050年達淨零碳排放，為全球氣候環境保護盡心盡力。

華航指出，「回饋社會、創造社會價值」是永續發展的重要承諾，新冠疫情期間響應國際救援，承運多項醫療物資運送包機，推動企業社會價值，運送超過1億1千萬劑新冠疫苗，並持續辦理志工教學及公益籃球營、關懷弱勢、致贈防疫英雄暖心餐盒，也邀請醫護團體與家扶基金會非營利幼兒園小朋友參與「皮卡丘彩繪機 CI」公益微旅行，並捐贈100噸減碳額度，貢獻社會發展不遺餘力。

華航指出，永續經營表現屢獲各界認可，連續六年榮獲道瓊指數（DJSI）評比佳績及七度入選英國富時永續指數系列成份股（FTSE4Good Index Series）、2021年榮獲S&P Global永續年鑑評比「航空業銀級獎」、四度入選「臺灣永續指數」成分股，今年也首次獲得國家企業環保獎殊榮。華航將持續推動各項ESG作為，善盡企業社會責任，充分展現落實永續發展的決心。

華航今年獲企業永續獎四大獎肯定，首度奪下永續報告類最高榮譽，顯現華航對永續發展的重視與決心。圖／華航提供
華航今年獲企業永續獎四大獎肯定，首度奪下永續報告類最高榮譽，顯現華航對永續發展的重視與決心。圖／華航提供
華航連續9年獲企業永續獎肯定，考試院院長黃榮村（左）親自頒獎予華航總經理高星潢（右）。圖／華航提供
華航連續9年獲企業永續獎肯定，考試院院長黃榮村（左）親自頒獎予華航總經理高星潢（右）。圖／華航提供

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