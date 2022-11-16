長榮航空推動淨零碳排放 榮獲台灣百大永續典範企業獎

財團法人台灣永續能源研究基金會今天（16日）主辦「2022年第十五屆台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮，長榮航空勇奪《企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎》、《企業永續報告類–運輸業白金獎》，以及永續單項績效之《創新成長領袖獎》、《永續供應鏈領袖獎》及《氣候領袖獎》共五大獎項，由孫嘉明總經理代表領獎。

長榮航空孫嘉明總經理表示，全球航空業已陸續進入復甦階段，預估明年底航班可恢復到疫情前八成左右，在恢復密集航班服務與開闢新航線的情況下，也將持續優化公司對於環境、社會、治理面的各項作為，達成永續飛航、創造正向社會影響力的企業社會責任，朝著建構永續品牌的方向前進。

長榮航空指出，已連續八年參加台灣企業永續獎，每年皆獲獎，今年除於企業永續綜合績效類及企業永續報告類項目獲獎外，更首度一舉囊括三項永續單項績效獎的榮譽，再度獲得業界肯定。

長榮航空表示，新冠肺炎疫情期間，航空業面臨嚴峻衝擊，長榮航空不畏艱難，積極調整營運策略，於國內率先以客艙載貨的創新模式，創造營收的最大化；針對氣候變遷的相關議題，因深知航空運輸產業是減碳的重要推手，長榮航空以「2050淨零碳排放」為首要目標，領先國籍航空公司推出「EVA e-Library」數位圖書館，供旅客將報章雜誌下載至個人行動裝置於飛行時盡情閱讀，大幅減少能源消耗。

節油措施部分，長榮航空長期推動機隊現代化、航機減重、運航作業效率提升及航機維修等，參考國際航空運輸協會提出的減碳策略，追求優越的燃油效率。長榮航空亦將「永續航空燃油」的使用列為未來最重要的減碳行動，並持續厚植永續供應鏈管理架構，盼透過與供應商間更緊密合作，鞏固供應鏈網絡，使得企業永續經營再創佳績。

提供全球資本市場信用評比、風險評估的「標普全球企業永續評鑑（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA）」10月21日也公布評鑑結果，長榮航空在全球35家受評鑑之航空公司中取得第2名的佳績，相較於2021年進步1個名次，肯定長榮航空企業永續治理績效，實現永續飛航的企業社會責任。