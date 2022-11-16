官員稱高樓多導致青少年自殺率高 人本轟政府一缺失

昨天在聯合國兒權公約國際審查詢答環節，有審查委員關心台灣兒少選擇結束生命，是不是出自結構性問題，比如學校壓力。衛福部心理健康司司長諶立中回應，理由是台灣近10年的高樓增加，導致衝動性跳樓發生。此話一出也引發熱議，人本教育基金會指出，這答案讓人「感到驚嚇」，痛批這句話足以證明政府並沒有好好調查過環境或結構性因素，而是習慣於把精神困擾、自殺事件都歸因到個人。

聯合國兒權公約國際審查第二天，來自愛爾蘭的國際審查委員Laura Lundy關心，「兒少選擇結束生命，很多人會歸因於個人。但我們想要了解政府有沒有研究，這些兒少選擇結束生命是不是出自於結構性問題，比如說學校壓力太大等。」

對此，衛福部心理健康司司長諶立中回應，「這五年青少年選擇結束生命的比率突然增加，但如果我們扣除跳樓的因素，其實就沒有那麼明顯，這十幾年因為台灣高樓的增加，導致很多青少年、青年衝動性跳樓來結束生命，這也是未來防治的重點。」

人本教育基金會在臉書PO文指出，心理健康司給出的答案，讓關注兒童權利的團體以及社工、諮輔工作者不只感到驚訝，更多是感到驚嚇。但也這正好證明了，政府並沒有好好調查過環境或結構性因素，這正是因為，政府太習慣於把精神困擾、自殺事件都歸因到個人，所以在詢問之下，才胡亂說了一個高樓增加。

人本表示，當政府提到自殺議題，現在提出的解方大多是覺察情緒困擾、增加輔導資源。這些政策當然要做，但更重要的是，政府要認知到，學校權威或全控式的管理、過重的課業壓力讓孩子沒有喘息空間，遭受體罰或長期言語羞辱等身心暴力，讓大量的孩子心裡有著創傷，部分私校禁止學生談戀愛、還要管頭髮、搜書包，讓孩子天天都承受不必要的苦悶壓抑，這些都是重要的危險因素與結構性問題，都比「高樓增加」更讓人感到痛苦，也更危險。

人本也回顧2018年的校園案例，新北市板橋區有兩位國中孩子同班，正在交往，雙方家長對此也都正面看待。但導師違法在班上設立「禁止談戀愛」的規定，當導師發現兩位孩子交往時，不僅每節下課都把孩子叫去訓話，罵孩子行為不檢點，要孩子寫自述書簡討自己，還要全班一起監視他們有沒有親密舉動，例如走太近就要報告導師。甚至有同學直接羞辱兩位孩子，說他們是「闖禍的狗男女」，結果兩位孩子跳樓自殺走了。

人本反問，「這是樓太高，還是導師違法施加的壓力太高、精神暴力的痛苦太高？」因此也提出三項建議，呼籲政府應積極應對。包含政府應該對所有青少年自殺事件展開死因回溯調查研究，調查應當要關注危險環境因素或結構性因素。

另外，政府在處理青少年自殺議題時，應當加強處理造成青少年情緒困擾的原因，例如兒少遭受身心壓力或課業壓力過重的問題，政府要從源頭處理，不要等到兒少精神出現困擾了，才給予支持。

人本也提到，當孩子處於身心暴力時，學校應當立即有所反應。如同前面個案中，導師用這麼離譜的手段對付孩子，必定在校內教職員間傳得沸沸揚揚，至少任課老師都會知道，政府要確保縱容不再發生，孩子要能得到立即的協助。

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