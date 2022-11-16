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中國附醫院42周年慶 蔡長海期許：讓世界看見台灣的創新醫療亮點

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院今歡度42周年慶，舉辦「積極創新，鏈結世界」院慶大會，同時表揚傑出醫師和資深員工、志工及企業志工，感謝醫護與行政人員的辛勞付出與奉獻。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院今歡度42周年慶，舉辦「積極創新，鏈結世界」院慶大會，同時表揚傑出醫師和資深員工、志工及企業志工，感謝醫護與行政人員的辛勞付出與奉獻。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

中國醫藥大學附設醫院今歡度42周年慶，舉辦「積極創新，鏈結世界」院慶大會，同時表揚傑出醫師和資深員工、志工及企業志工，感謝醫護與行政人員的辛勞付出與奉獻。

中國醫藥大學暨醫療體系蔡長海董事長期勉全體同仁，秉持「取之於社會、用之於社會」的社會責任，守護國人的健康，在創新尖端醫療上，中國附醫更要努力挑戰自我，讓世界看見台灣的創新醫療亮點。

蔡長海說，中國附醫在同仁的努力下，邁進第42個年頭，期勉同仁創新改變、追求卓越，持續提升醫療品質，建立制度並落實執行，加強教學、研究、產學合作，發展特色、尖端、國際醫療及生醫產業，打造人工智慧醫院及友善醫院，發展成為更卓越優秀的世界一流大學暨醫學中心。

院長周德陽說，新冠疫情期間，中國附醫「智抗菌平台」服務超過10萬人次，以尖端醫療科技實現提早警示、提早介入治療、搶救寶貴生命，大幅改善病人預後，榮獲國內今年的國家醫療品質獎產業應用組銀獎。

此外，「台中市立老人復健綜合醫院」在今年初由中國附醫取得50年的經營權，已於今（2022）年10月動土，將規劃一家Smart AI Hospital及二家長照機構，並且打造醫養合一的智慧綠能園區，預計2025年底完工啟用。

中國附醫今年也獲得包括2022 國家新創獎國家新創獎一舉拿下臨床新創、學研新創等十七項獎項等榮譽。展望未來，將秉持蔡長海董事長「取之於社會、用之於社會」的社會責任精神，以病人為中心，以優質的醫療與經營團隊，邁向Smart AI Hospital，提供最優質的醫療服務，成為台灣醫療健康照護的國際領導品牌。

中國醫藥大學暨醫療體系蔡長海董事長期勉全體同仁，秉持「取之於社會、用之於社會」的社會責任，守護國人的健康，在創新尖端醫療上，中國附醫更要努力挑戰自我，讓世界看見台灣的創新醫療亮點。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學暨醫療體系蔡長海董事長期勉全體同仁，秉持「取之於社會、用之於社會」的社會責任，守護國人的健康，在創新尖端醫療上，中國附醫更要努力挑戰自我，讓世界看見台灣的創新醫療亮點。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

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