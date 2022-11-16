試管嬰兒取卵數越多不一定好！醫籲應破除3大迷思

35歲的A小姐急欲求子，聽聞小姑透過試管嬰兒順利產下雙胞胎，便積極討教秘訣，卻不顧醫師建議自行拉高「KPI」標準，像是取卵數量、要求醫師增加藥物劑量等，醫師提醒，取卵數多不代表成功率高，應與醫師討論最適合自己的療程，勿過度參考他人經驗。

台灣生殖醫學會理事長陳美州表示，國健署去年7月擴大不孕症補助，上路1年統計發現，未滿45歲參與療程的婦女明顯增加，較前1年同期成長6成，但卻常見婦女出現3大迷思，包括「AMH值焦慮」、「取卵數迷思」、「隱忍身體不適」。

「AMH值」為抗穆勒氏管賀爾蒙，由卵巢中未成熟的小卵泡所分泌，可顯示女性卵巢卵子「庫存量」。陳美州表示，AMH值不可逆，隨年齡增加，數值只會愈來愈低，的確是生殖醫學重要評估指標，但數值低不代表生育功能不佳，「重點是，取好卵優於取多卵」。

不少婦女為提升「命中率」，希望透過誘導刺激增加排卵，但國內外研究發現，取卵數大於15顆時，發生「卵巢過度刺激症候群（OHSS）」機率也上升，超過20顆後新鮮胚胎活產率反而下降，最新研究指出，最佳取卵數落在8至14顆左右，能產出試管嬰兒需2顆以上「好」胚胎。

國內一份不孕症家庭調查顯示，有5成接受治療的人，在治療期間曾出現身體不適、情緒起伏。陳美州表示，用藥刺激排卵可能出現體溫過高、腹脹腹痛、頭暈嘔吐等症狀，若劑量過高恐過度刺激，造成卵巢、子宮嚴重不舒服，這些症狀都可能讓女性害怕而不敢再進行療程。

台灣生殖醫學會常務理事蔡永杰提醒，用藥後若雌激素過高，會造成子宮內膜細胞凋亡、影響胚胎著床率，嚴重副作用OHSS恐引起血管栓塞、休克、甚至卵巢破裂，不過國內發生率不到3%，但療程所產生的不適不應忽略，應反應給主治醫師，療程安全及舒適都十分重要。

蔡永杰表示，生殖醫學治療著重「個人化治療」，醫師開立排卵藥物前，會依照年齡、體重、AMH值、AFC（濾泡數）、FSH（濾泡促進激素）、濾泡成熟度等做評估，建議民眾掌握「樂孕ABC三原則」，包括適當取卵數、適當身體反應、個人化治療，才是成功懷孕的關鍵。