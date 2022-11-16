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不只90元！北北基小黃擬改百元起跳 颱風每趟加50元

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
不堪物價通膨等壓力，北北基計程車有意調漲計程車起跳價。圖／資料照
不堪物價通膨等壓力，北北基計程車有意調漲計程車起跳價。圖／資料照

不堪物價通膨等壓力，北北基計程車有意調漲計程車起跳價。據了解，台北市計程車公會已在今年3月向北市府公運處提案，計畫將計程車起跳價從現行的70元，調高為100元，且延滯計時秒數從現行的每80秒五元，調整為每60秒5元。台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾直言，每次送運價調整方案，都會「被打折」，計程車相關公會的目標是希望至少90元起跳。

台北市計程車商業同業公會理事長梁平良表示，今年3月10日時，曾召集勞資雙方開會，包括北北基相關計程車公會都有出席，當時會中達成的共識，是希望把計程車起跳從現行的70元，調高為100元，延滯計時秒數(指車速低於時速5公里以下（例如停等紅燈或塞車）時，計程車計費表將自動計算)，從現行的80秒，降低為60秒。

此外，春節加成費率，則和今年春節一樣，都是每趟加收30元；另外考量每次遇到颱風，司機容易自行喊價，因此這次也訂出一個公定價，只要遇到颱風豪雨假，每趟加收50元。

梁平良強調，會中共識就是調高到100元，相關方案也已送到北市府。至於工會的「目標價」，僅是私下的討論。

對於北北基計程車有意調高起跳價，交通部長王國材今上午在立院受訪時表示，計程車費率是地方政府職權，地方政府將本於職權處理。

計程車 春節 北北基 颱風 通膨

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