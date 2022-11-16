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談青少年輕生原因惹議 衛福部心健司長：被斷章取義

中央社／ 台北16日電

衛福部心健司司長諶立中昨天提到，台灣青少年自殺率升高，與近10年高樓增加可能有關，引起外界熱議。諶立中今天說，當時是回應數據，被斷章取義，但防治致命性工具是有效的。

兒童權利公約第2次國家報告國際審查會議，於14日至18日在台北國際會議中心登場，共同檢視台灣近5年來兒權的重要發展，其中台灣青少年自殺率逐年增加是重要議題，諶立中昨天在會議中回應青少年自殺率增加原因，認為可能與近10年台灣高樓增加有關。

諶立中今天接受媒體聯訪時表示，當下是因委員問及台灣青少年自殺率數據增加，他只是在回應數據，並非通盤討論整體自殺防治議題，被斷章取義。台灣青少年自殺率緩幅上升約1至2成，觀察近5至10年上升坡度，若扣除跳樓因素，會發現增加幅度就沒有那麼多。

諶立中說，輕生原因不會是單一因素導致，過程中包含前因後果、最後觸發因素及選擇手段，國際間近幾年發現防治致命性工具，可立竿見影，因不是每個人都是堅決想自殺，如果選擇致命性很高的方法就沒有回頭路。

諶立中表示，過去台灣的高樓較多都是集中在都市地區，性質偏向商業大樓、公務大樓，如百貨公司、醫院等，只要與大樓管理者合作，管控高樓門禁，民眾就不能輕易進出頂樓，阻斷致命性工具的可近性，但現在面對的挑戰是住家高樓，雖然會和社區管委會合作管制頂樓，但仍可能防不勝防。

面對台灣青少年自殺率數據逐年上升，諶立中說，現在是壓力世代、網路世代，面對面見面減少，彼此支持度降低，打字問候與拍拍肩、擁抱感覺是完全不一樣的。近幾年中央致力發展校園心理輔導，強化校園與醫療機構專業人員的連結性，也與澳洲合作製作教育第一線服務人員諮詢教材。

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澳洲 衛福部

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