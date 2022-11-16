快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Taiwan Plus遭陸移除 李永得：這是一個不講理的國家

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國際影音平台Taiwan Plus十日收到App Store通知，因為含有「在中國違法的內容」，因此在中國無法下載使用Taiwan Plus　App。圖片取自文化部臉書
國際影音平台Taiwan Plus十日收到App Store通知，因為含有「在中國違法的內容」，因此在中國無法下載使用Taiwan Plus　App。圖片取自文化部臉書

國際影音平台Taiwan Plus十日收到App Store通知，因為含有「在中國違法的內容」，因此在中國無法下載使用Taiwan Plus App。文化部李永得今赴立院教委會報告，立委黃國書質詢時表示，文化部是否掌握 Taiwan　Plus哪些內容違反了中國法律？「這是一個不講理的國家，所有東西都可以認定非法。」李永得認為，Taiwan Plus下載量變高才是被下架的關鍵。Taiwan　Plus十月的App下載量，在中國大陸突然衝進前十名。

Taiwan Plus在官方臉書公布此事，表示不清楚「違法」的內容是什麼，但Taiwan Plus的網站和應用程式在世界其他地區仍正常運行。

黃國書表示，在九月以前，Taiwan Plus的APP下載量在中國排不進前十名，十月卻突然進入前十名，下載量佔2.86%。這代表大陸觀眾對台灣產生興趣。他指出，如今中國陸續禁止台灣農產品、影視產業，卻沒給明確理由；而台灣人年輕世代仍使用社群軟體欣賞中國節目，長期下去會讓兩岸的文化交流不平等，文化部是否該採取反制措施？

李永得認為，兩岸最大的差距，就是台灣是一個擁有創作自由的國家，台灣不必加強反制措施，「文化應以人性為本」。如今許多到大陸發展的台灣人都回流台灣，甚至香港人也來台灣發展，中國人才如果願意到台灣，「我們都歡迎」！

李永得 文化部 台灣人

延伸閱讀

百年前台灣首座裸女雕像「甘露水」 國美館常設展亮相

影／演唱會黃牛票猖獗 文化部長李永得：修法重懲

北美館設計者 台灣第一代建築師高而潘辭世

金鐘獎近2千件報名僅1人書面審查 李永得允檢討

相關新聞

青少自殺怪高樓多 衛福部挨轟

衛福部心健司司長諶立中前天於兒童權利公約國際審查會議（ＣＲＣ）中，提及「十年來台灣高樓增加，導致很多青少年衝動性跳樓自殺...

台東深夜規模4.5地震 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，16日23時8分發生芮氏規模4.5地震，地震深度11.7公里，震央位於台東縣政府西南方62.8公...

施景中感嘆真有「天佑」 孕婦子宮內積血像噴泉 小孩竟撐過來

台大婦產科醫師施景中昨(15)日在臉書PO文，表示昨天上午緊急處理的兩個手術中，其中一名產婦因為情況緊急首先處理，在胎盤早期剝離大量出血下，小孩出生後雖在ICU，但並沒有大問題，讓他深感老天的力量，並直呼：「醫師的角色真的太渺小」。

夜貓子是天生的 史丹佛專家：社會規範偏好晨型人

是晨型人還是夜貓子，史丹佛大學睡眠醫學領域專家說，答案無關緊要，每人都有早起或晚睡的基因傾向，睡眠模式多少受生物學控制，並不是有睡眠障礙，也不會損害健康，但社會不太包容晚睡晚起的人。還好睡眠習慣具可塑性，為了符合社會規範，有些方法可讓人早點起床。

本土文旅「轉大人」！承億執行「島鏈戰略」 如何靠特色體驗致勝？

本土飯店品牌承億集團，以文旅經營見長，但近期卻一口氣砸下十億巨資，插旗在高雄亞洲新灣區開設集團首間酒店，它要如何在百家爭鳴的熱區勝出？幕後盤算又是什麼？

豪華露營車上路吧！日本新度假模式：Workation＋Chair Link

一張椅子、一台車，說走就走！解封後的日本，出現全新的景點和玩法，人們開著露營車、擺上一張椅子，就能以更高的CP值與大自然連結，不再走馬看花。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。