Taiwan Plus遭陸移除 李永得：這是一個不講理的國家

國際影音平台Taiwan Plus十日收到App Store通知，因為含有「在中國違法的內容」，因此在中國無法下載使用Taiwan Plus App。文化部長李永得今赴立院教委會報告，立委黃國書質詢時表示，文化部是否掌握 Taiwan Plus哪些內容違反了中國法律？「這是一個不講理的國家，所有東西都可以認定非法。」李永得認為，Taiwan Plus下載量變高才是被下架的關鍵。Taiwan Plus十月的App下載量，在中國大陸突然衝進前十名。

Taiwan Plus在官方臉書公布此事，表示不清楚「違法」的內容是什麼，但Taiwan Plus的網站和應用程式在世界其他地區仍正常運行。

黃國書表示，在九月以前，Taiwan Plus的APP下載量在中國排不進前十名，十月卻突然進入前十名，下載量佔2.86%。這代表大陸觀眾對台灣產生興趣。他指出，如今中國陸續禁止台灣農產品、影視產業，卻沒給明確理由；而台灣人年輕世代仍使用社群軟體欣賞中國節目，長期下去會讓兩岸的文化交流不平等，文化部是否該採取反制措施？

李永得認為，兩岸最大的差距，就是台灣是一個擁有創作自由的國家，台灣不必加強反制措施，「文化應以人性為本」。如今許多到大陸發展的台灣人都回流台灣，甚至香港人也來台灣發展，中國人才如果願意到台灣，「我們都歡迎」！