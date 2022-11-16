好幸運！ 他每周搭「這路線」通勤 抽中逾3萬元iPhone

配合交通部公路總局客運振興補助方案，國光客運斥資逾百萬元舉辦攬客抽獎活動，本月初加碼送出蘋果手機iPhone 13 Pro與任天堂Switch健身環大冒險遊戲機組等大獎，抽中市價三萬多元蘋果手機的幸運乘客是家住新北市的王姓退休藥師。

原本在台北馬偕醫院擔任藥師的王先生，退休後轉往埔里基督教醫院院長室展開樂齡職涯第二春，固定每周一清晨從台北搭車南下，周五下午再北返，是國光客運1832台北埔里線的忠實乘客。

王先生表示，國光客運服務路網正好符合需求，尤其行車時間最短直達車是唯一選擇。

此外，家住基隆安樂區的王小姐則是抽中近萬元任天堂Switch健身環大冒險遊戲機組。王小姐表示，通勤者每天有兩次登錄抽獎機會，有助於提高中獎機會。

同樣獲得Switch遊樂器得獎者還有彰化張小姐，因為一張八月初搭乘國光1828台北彰化線車票而中獎；另外一位是家住新北市的李姓老師，每天固定搭乘國光客運1820台北竹東線前往龍潭教書。

國光客運表示，客運振興活動七月起跑後，凡搭乘國光客運皆可登錄參加抽獎活動，陸續送出八百張麗寶樂園門票與千元乘車金四十名，十月底活動截止後加碼送出蘋果手機與任天堂遊戲機組，再加上贈送立體口罩與隨身消毒噴霧瓶等防疫小物，國光客運總共送出超過百萬元贈品行銷攬客。

國光客運表示，隨著疫情趨緩，通勤路線乘客回流情況穩定，但返鄉或出遊為主的中長程路線，與疫情前相比仍然有不小落差，將繼續提升服務品質並落實清潔消毒工作，吸引乘客國道客運。