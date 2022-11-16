婆婆在家善終臉上好滿足、媳婦說「足感恩」 台大雲林分院安寧緩和陪走最後一段路

雲林廖阿伯（化名）親手蓋的老家位在閑靜的農地中央。2019年5月上旬，某個微風徐徐的午後，廖阿伯躺在自己熟悉的床榻上，太太、兒子、媳婦、女兒、孫子環繞在旁，一一和阿伯道別。

廖太太：「你不要擔心我，你要放心，我自己都可以處理得很好……」意識有些模糊的廖阿伯，突然有一瞬間的清醒，輕輕點點頭。

廖家大兒子：「爸爸，你什麼都不要煩惱，媽媽你不用擔心，就交給我吧！」

廖家二兒子：「爸，希望你去到那個美好的地方，可以過得很好很好……」廖家大孫子：「阿公我愛你！」

廖家小女兒輕撫爸爸胸口，說：「阿爸，謝謝你把我養大……」

沒多久，台大雲林分院安寧居家團隊輕輕告訴廖家人，阿伯血壓、心跳不斷下降，是時候該說再見了。在一聲聲的「阿彌陀佛」誦念聲中，廖阿伯修完人生最後一堂課。

已經當阿公的廖阿伯，2019年在雲林分院門診時，發現罹患胰臟癌，而且已經到了末期。他選擇緩和醫療，住在雲林分院緩和醫療病房一星期，等情況穩定便回到家裡，由安寧居家照護團隊接手，換成醫師、護理師每週一次到家裡訪視，調整用藥或照護方式，陪伴廖阿伯和全家人走完最後一段路。

廖阿伯在其中一次訪視中，這樣告訴團隊：「你們這個安寧居家團隊，讓我們全家變得更加和樂。孩子們原本不常回來，親子溝通也都是『心照不宣』，關心的話很少說出口，但現在我們的關係變得更緊密，孩子都回到家裡陪我，大家愈來愈團結，我真的很滿足啊！」

在熟悉的環境善終

場景換到雲林縣最北的二崙鄉。

高齡90歲、癌末多次危急進出醫院的高阿嬤（化名），家住在距離台大雲林分院虎尾院區車程一、二十公里的二崙鄉一處偏遠村落。因為家裡沒有汽車，她每次回診都得舟車勞頓，遇到緊急狀況，家人只能騎著摩托車載她到醫院掛急診。

（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》） 雖然無法用言語表達，但每次只要住院，家人發現，老人家總是躁動、很不開心，後來家人選擇讓高阿嬤回家進行安寧居家照護。知道「可以回家」，人還躺在病床上，嘴角卻忍不住上揚，滿足全寫在臉上。

回家後，高阿嬤身體狀況平順，不像在醫院一下子呼吸不穩、一下子血壓往下掉，親人也有機會到家裡道別。

「足感恩！醫生、護理師到家裡來，讓家人能陪著婆婆……」高阿嬤的媳婦對於婆婆可以在熟悉的環境安心善終，充滿感謝。

有尊嚴走完最後一程

不論是廖阿伯或高阿嬤，都是台大雲林分院安寧居家團隊所服務的病患。

這個團隊，結合社區及家庭醫學部、腫瘤醫學科、護理部、社工室、行政支援部門，跨科部團隊的成員，包括：醫師、居家護理師、社工師、臨床宗教師及志工，針對癌症末期病患提供安寧居家照護、病房醫療、安寧等共同照護。

患者在病情比較嚴重時住院，調整藥物，待症狀相對穩定就可以出院回家，由居家團隊接手後續的治療和追蹤，有問題再隨時安排回醫院住院。

安寧居家團隊足跡遍布雲林各鄉鎮，最西邊靠海的麥寮、台西，最北的二崙，最東的古坑、最南的水林……，全縣跑透透。只要時間許可，一定跟著團隊到病患家中訪視。

雲林分院安寧緩和病房主任黃建勳露出他招牌的、總能讓病患和家屬安心的淺淺微笑，說：「距離再遠，照護都在。」

「『落葉歸根、在宅善終』是很多人的願望，在觀念傳統的雲林更是如此，」2006年負責規劃團隊運作的雲林分院社區及家庭醫學部主任洪壽宏表示，大部分雲林縣長輩都希望在家往生，而安寧居家讓長輩可以有尊嚴、在家人陪伴下走完人生最後一程。

（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》，作者：黃筱珮）