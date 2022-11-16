快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婆婆在家善終臉上好滿足、媳婦說「足感恩」 台大雲林分院安寧緩和陪走最後一段路

聯合新聞網／ 天下文化出版
在台大雲林分院緩和醫療病房，讓長輩可以有尊嚴、在家人陪伴下走完人生最後一程。
在台大雲林分院緩和醫療病房，讓長輩可以有尊嚴、在家人陪伴下走完人生最後一程。

雲林廖阿伯（化名）親手蓋的老家位在閑靜的農地中央。2019年5月上旬，某個微風徐徐的午後，廖阿伯躺在自己熟悉的床榻上，太太、兒子、媳婦、女兒、孫子環繞在旁，一一和阿伯道別。

廖太太：「你不要擔心我，你要放心，我自己都可以處理得很好……」意識有些模糊的廖阿伯，突然有一瞬間的清醒，輕輕點點頭。

廖家大兒子：「爸爸，你什麼都不要煩惱，媽媽你不用擔心，就交給我吧！」

廖家二兒子：「爸，希望你去到那個美好的地方，可以過得很好很好……」廖家大孫子：「阿公我愛你！」

廖家小女兒輕撫爸爸胸口，說：「阿爸，謝謝你把我養大……」

沒多久，台大雲林分院安寧居家團隊輕輕告訴廖家人，阿伯血壓、心跳不斷下降，是時候該說再見了。在一聲聲的「阿彌陀佛」誦念聲中，廖阿伯修完人生最後一堂課。

已經當阿公的廖阿伯，2019年在雲林分院門診時，發現罹患胰臟癌，而且已經到了末期。他選擇緩和醫療，住在雲林分院緩和醫療病房一星期，等情況穩定便回到家裡，由安寧居家照護團隊接手，換成醫師、護理師每週一次到家裡訪視，調整用藥或照護方式，陪伴廖阿伯和全家人走完最後一段路。

廖阿伯在其中一次訪視中，這樣告訴團隊：「你們這個安寧居家團隊，讓我們全家變得更加和樂。孩子們原本不常回來，親子溝通也都是『心照不宣』，關心的話很少說出口，但現在我們的關係變得更緊密，孩子都回到家裡陪我，大家愈來愈團結，我真的很滿足啊！」

在熟悉的環境善終

場景換到雲林縣最北的二崙鄉。

高齡90歲、癌末多次危急進出醫院的高阿嬤（化名），家住在距離台大雲林分院虎尾院區車程一、二十公里的二崙鄉一處偏遠村落。因為家裡沒有汽車，她每次回診都得舟車勞頓，遇到緊急狀況，家人只能騎著摩托車載她到醫院掛急診。

（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》）
（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》）
雖然無法用言語表達，但每次只要住院，家人發現，老人家總是躁動、很不開心，後來家人選擇讓高阿嬤回家進行安寧居家照護。知道「可以回家」，人還躺在病床上，嘴角卻忍不住上揚，滿足全寫在臉上。

回家後，高阿嬤身體狀況平順，不像在醫院一下子呼吸不穩、一下子血壓往下掉，親人也有機會到家裡道別。

「足感恩！醫生、護理師到家裡來，讓家人能陪著婆婆……」高阿嬤的媳婦對於婆婆可以在熟悉的環境安心善終，充滿感謝。

有尊嚴走完最後一程

不論是廖阿伯或高阿嬤，都是台大雲林分院安寧居家團隊所服務的病患。

這個團隊，結合社區及家庭醫學部、腫瘤醫學科、護理部、社工室、行政支援部門，跨科部團隊的成員，包括：醫師、居家護理師、社工師、臨床宗教師及志工，針對癌症末期病患提供安寧居家照護、病房醫療、安寧等共同照護。

患者在病情比較嚴重時住院，調整藥物，待症狀相對穩定就可以出院回家，由居家團隊接手後續的治療和追蹤，有問題再隨時安排回醫院住院。

安寧居家團隊足跡遍布雲林各鄉鎮，最西邊靠海的麥寮、台西，最北的二崙，最東的古坑、最南的水林……，全縣跑透透。只要時間許可，一定跟著團隊到病患家中訪視。

雲林分院安寧緩和病房主任黃建勳露出他招牌的、總能讓病患和家屬安心的淺淺微笑，說：「距離再遠，照護都在。」

「『落葉歸根、在宅善終』是很多人的願望，在觀念傳統的雲林更是如此，」2006年負責規劃團隊運作的雲林分院社區及家庭醫學部主任洪壽宏表示，大部分雲林縣長輩都希望在家往生，而安寧居家讓長輩可以有尊嚴、在家人陪伴下走完人生最後一程。

（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》，作者：黃筱珮）

延伸閱讀

「這個地方就是有這麼多車禍」 一群人讓雲林蛻變！ REBOA搶救重大創傷患者、存活率提高了

外傷、骨科沙漠變綠洲 林鎮江：要把雲林人的生命拉到和全台灣同一個平等的位置

出生彰化台北念書卻選擇雲林從醫17年 許智能：只要願意，就能找到留下的理由

台大雲林分院添34生力軍 打造大雲林地區醫學中心

相關新聞

青少自殺怪高樓多 衛福部挨轟

衛福部心健司司長諶立中前天於兒童權利公約國際審查會議（ＣＲＣ）中，提及「十年來台灣高樓增加，導致很多青少年衝動性跳樓自殺...

台東深夜規模4.5地震 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，16日23時8分發生芮氏規模4.5地震，地震深度11.7公里，震央位於台東縣政府西南方62.8公...

施景中感嘆真有「天佑」 孕婦子宮內積血像噴泉 小孩竟撐過來

台大婦產科醫師施景中昨(15)日在臉書PO文，表示昨天上午緊急處理的兩個手術中，其中一名產婦因為情況緊急首先處理，在胎盤早期剝離大量出血下，小孩出生後雖在ICU，但並沒有大問題，讓他深感老天的力量，並直呼：「醫師的角色真的太渺小」。

夜貓子是天生的 史丹佛專家：社會規範偏好晨型人

是晨型人還是夜貓子，史丹佛大學睡眠醫學領域專家說，答案無關緊要，每人都有早起或晚睡的基因傾向，睡眠模式多少受生物學控制，並不是有睡眠障礙，也不會損害健康，但社會不太包容晚睡晚起的人。還好睡眠習慣具可塑性，為了符合社會規範，有些方法可讓人早點起床。

本土文旅「轉大人」！承億執行「島鏈戰略」 如何靠特色體驗致勝？

本土飯店品牌承億集團，以文旅經營見長，但近期卻一口氣砸下十億巨資，插旗在高雄亞洲新灣區開設集團首間酒店，它要如何在百家爭鳴的熱區勝出？幕後盤算又是什麼？

豪華露營車上路吧！日本新度假模式：Workation＋Chair Link

一張椅子、一台車，說走就走！解封後的日本，出現全新的景點和玩法，人們開著露營車、擺上一張椅子，就能以更高的CP值與大自然連結，不再走馬看花。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。