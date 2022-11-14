又一位痛痛女孩勝訴 民團盼衛福部別再上訴

首例疑因HPV疫苗不良反應而向衛福部求償的「痛痛女孩」Bella，2019年勝訴後衛福部卻持續上訴，至今未果。另一位痛痛女孩Nicole上個月好不容易勝訴，台灣女人連線理事長黃淑英表示，政府訂定疫苗傷害救濟制度是撫慰民眾，不是和民眾作對，盼衛福部不要再上訴了。

HPV疫苗用來預防感染人類乳突病毒避免引發子宮頸癌及相關病變，國內主要是對國中女生實施公費接種。「痛痛女孩」則是稱呼接種HPV疫苗後發生不良事件的女孩，因接種疫苗後身體陸續出現不舒服，例如肌肉無力、關節疼痛等情形，甚至不斷跌倒、無法走路，對日常生活有很大影響。

黃淑英表示，台灣女人連線陸續接獲接種疫苗後出現不適症狀的申訴，累計超過30起。其中25位是11至16歲青少女，12位確診風濕關節相關疾病。

Bella是國內首例循求司法途徑求償的「痛痛女」個案。2016年當時14歲的國二女學生Bella接種公費HPV疫苗後，開始全身疼痛，最終被診斷罹患「幼兒型多發性關節炎」。Bella與衛福部訴訟後，於2019年一審勝訴，衛福部上訴，2020年行政法院廢棄原判決，發回更審，至今未有結果。

如今，另一位確診「幼年型類風濕關節炎」的Nicole，案件經過長達兩年半的審理，獲判一審勝訴。

黃淑英表示，疫苗接種雖是利他的社會性行為，其風險仍有醫學難測的一面。不常要件應著重於防疫與生命、健康保障的社會性目標，而不是用大數據法則作為評斷依據，以群體堆論個體，而在疫苗救濟上輕易判定「無關」。

她說，衛福部將於近日決定是否提出上訴。但疫苗傷害救濟應是給予人民撫慰，而非和人民作對；法院判決好不容易讓孩子和父母得到安慰和紓解，衛福部不應再繼續上訴，再在痛痛女孩的傷口上灑鹽。

Bella的父親也表示，我們沒有全盤否定疫苗，但孩子相信政府的規劃卻得到這麼痛苦的病，接種時也沒有得到可能罹病的相關資訊。

他說，訴訟過程中，自己是受到民間團體的幫助才有辦法打官司，但衛福部光是Bella案就請了三、四位律師。花了大筆人民納稅錢，衛福部不如想辦法解決這些小朋友往後怎麼回復正常生活，而不是繼續纏訟下去。