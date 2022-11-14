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成大最新研究 躁鬰症患者藥物丙戊酸最佳血中濃度

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成功大學醫學院副教授賴嘉鎮團隊近日成功利用大數據模擬臨床試驗，並將結果加入系統性回顧與統合分析，精準地計算出躁鬱症病患在恢復時期藥物丙戊酸的血中濃度。圖／成大提供
成功大學醫學院副教授賴嘉鎮團隊近日成功利用大數據模擬臨床試驗，並將結果加入系統性回顧與統合分析，精準地計算出躁鬱症病患在恢復時期藥物丙戊酸的血中濃度。圖／成大提供

躁鬰症是常見的精神疾病，目前臨床上利用藥物丙戊酸治療，但卻欠缺預防復發的藥物濃度數據，成大醫學院副教授賴嘉鎮團隊，運用大數據模擬臨床試驗，並將結果加入系統性回顧與統合分析，計算出血中濃度控制在50-74 μg/ml是最適當的。相關研究內容已刊登在知名醫學期刊 「e臨床醫學」（eClinicalMedicine）。

成大指出，根據統計，台灣躁鬱症人數推估超過6萬9000人（國內盛行率0.3-0.5%，國外盛行率1%），主要好發集中在20至40歲，產生的原因與先天的遺傳體質併以後天的環境刺激交互作用而起。躁鬱症在醫學上稱為雙級情緒障礙症（bipolar disorder），是一種常見的情緒性精神病，屬於慢性精神疾病一種。

患者容易有著極度的情緒高昂、亢奮（躁期）以及極度的情緒低落、憂鬱（鬱期），並且反覆經歷在這兩種極端的情緒狀態，此疾病容易復發影響大腦功能，進而對個人工作和生活造成巨大的影響，藥物治療是目前比較建議且有效的控制方法，其中丙戊酸（Valproic Acid）更是臨床上較常使用的情緒穩定劑之一，使用時要監控血中濃度以達到最佳的治療效果，降低副作用。

賴嘉鎮表示，大多數有關丙戊酸治療的研究，僅僅導引在病人急性時期上給予治療的血清建議濃度，但當病患處在維持預防時，臨床上卻沒有較適當的丙戊酸血中濃度治療建議。團隊與長庚醫院醫師許智雄、陳揚捷跨院合作，運用長庚的研究數據模擬臨床實驗，再將研究結果與系統性的文獻回顧一起分析，成功計算出病人在穩定期的最佳治療濃度，有效降低疾患復發機率。

從討論、設計到完成研究歷經近8個月時間，團隊採用了目標試驗模擬法去分析既有的回溯性臨床資料，得到一個類似臨床研究的結果後，再將研究結果與現有的其他研究作統合分析。先將參與研究實驗的病患根據血清VPA濃度分為3組（< 50 μg/ml、50-74 μg/ml 和 75–104 μg/ml）並使用 < 50 μg/ml 組作為對照比較，發現相較於低濃度組（< 50 μg/ml），若血液治療濃度到達中等範圍（50-74 μg/ml）情緒復發的風險明顯減少，至於較高血液治療濃度（75-99 μg/ml）尚沒有證據顯示有較好的治療效果。因此當患者處在維持期間治療時，控制丙戊酸血中濃度在50-74 ug/ml 會是最理想的劑量。

賴嘉鎮表示，運用真實世界數據探討藥物血中濃度與治療結果的差異、運用了真實世界數據模擬臨床試驗，提高研究品質、以及在真實世界數據的研究裡加入了系統性回顧及統合分析，讓研究更綜觀全面，強化研究可信度。

成功大學醫學院副教授賴嘉鎮團隊近日成功利用大數據模擬臨床試驗，並將結果加入系統性回顧與統合分析，精準地計算出躁鬱症病患在恢復時期藥物丙戊酸的血中濃度。圖／成大提供
成功大學醫學院副教授賴嘉鎮團隊近日成功利用大數據模擬臨床試驗，並將結果加入系統性回顧與統合分析，精準地計算出躁鬱症病患在恢復時期藥物丙戊酸的血中濃度。圖／成大提供

團隊 患者 躁鬱症

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