成大最新研究 躁鬰症患者藥物丙戊酸最佳血中濃度

躁鬰症是常見的精神疾病，目前臨床上利用藥物丙戊酸治療，但卻欠缺預防復發的藥物濃度數據，成大醫學院副教授賴嘉鎮團隊，運用大數據模擬臨床試驗，並將結果加入系統性回顧與統合分析，計算出血中濃度控制在50-74 μg/ml是最適當的。相關研究內容已刊登在知名醫學期刊 「e臨床醫學」（eClinicalMedicine）。

成大指出，根據統計，台灣躁鬱症人數推估超過6萬9000人（國內盛行率0.3-0.5%，國外盛行率1%），主要好發集中在20至40歲，產生的原因與先天的遺傳體質併以後天的環境刺激交互作用而起。躁鬱症在醫學上稱為雙級情緒障礙症（bipolar disorder），是一種常見的情緒性精神病，屬於慢性精神疾病一種。

患者容易有著極度的情緒高昂、亢奮（躁期）以及極度的情緒低落、憂鬱（鬱期），並且反覆經歷在這兩種極端的情緒狀態，此疾病容易復發影響大腦功能，進而對個人工作和生活造成巨大的影響，藥物治療是目前比較建議且有效的控制方法，其中丙戊酸（Valproic Acid）更是臨床上較常使用的情緒穩定劑之一，使用時要監控血中濃度以達到最佳的治療效果，降低副作用。

賴嘉鎮表示，大多數有關丙戊酸治療的研究，僅僅導引在病人急性時期上給予治療的血清建議濃度，但當病患處在維持預防時，臨床上卻沒有較適當的丙戊酸血中濃度治療建議。團隊與長庚醫院醫師許智雄、陳揚捷跨院合作，運用長庚的研究數據模擬臨床實驗，再將研究結果與系統性的文獻回顧一起分析，成功計算出病人在穩定期的最佳治療濃度，有效降低疾患復發機率。

從討論、設計到完成研究歷經近8個月時間，團隊採用了目標試驗模擬法去分析既有的回溯性臨床資料，得到一個類似臨床研究的結果後，再將研究結果與現有的其他研究作統合分析。先將參與研究實驗的病患根據血清VPA濃度分為3組（< 50 μg/ml、50-74 μg/ml 和 75–104 μg/ml）並使用 < 50 μg/ml 組作為對照比較，發現相較於低濃度組（< 50 μg/ml），若血液治療濃度到達中等範圍（50-74 μg/ml）情緒復發的風險明顯減少，至於較高血液治療濃度（75-99 μg/ml）尚沒有證據顯示有較好的治療效果。因此當患者處在維持期間治療時，控制丙戊酸血中濃度在50-74 ug/ml 會是最理想的劑量。