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病蟲害不在天然災害項目中卻發補助 陳吉仲回應了

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲(右)。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲(右)。記者彭宣雅／攝影

今年高雄美濃地區橙蜜香小番茄嚴重瘋欉（植栽無法生長）、裂果，被農委會列為農業天然災害現金救助區，但在農委會農業天然災害救助辦法中，病蟲害防治失敗、植物疫病並未列為農業天然災害救助辦法中的項目，農委會卻列為災損，遭外界質疑選舉考量；農委會主委陳吉仲今天表示，農委會開過專家會議認定是天然災害，將依照相關規定辦理。

陳吉仲今天參加第二屆農業生態系服務研討會時表示，小番茄「瘋欉」是一個最後的結果，他是因為八九月高溫跟雨量減少，這些的氣候條件改變所造成；上周一農委會副主委陳駿季召開專家會議認定天然災害，也就是說，現在氣候異常造成更多農作物上的疾病，因此認定農業天然災害，認定完就依照相關規定辦理。

根據農業天然災害救助辦法第4條，其中所指稱的天然災害，包括颱風、焚風、龍捲風、豪雨、霪雨、冰雹、寒流、旱災或地震所造成之災害；但也有但書，前項以外之天然災害發生，且有救助之必要時，得由中央主管機關專案認定之。

橙蜜香小番茄銀葉粉蝨病蟲害，根據農委會高雄農改場的資料顯示，此蟲似蚊子於作物上如受干擾即飛到別處，且其身體為白色，故農民俗稱白蚊子。為雜食性害蟲，其寄主植物極為廣泛，主要危害的作物有聖誕紅、胡瓜、南瓜、茄子、煙草、番石榴、番茄、甘藷等500種以上，可參考植物保護手冊推薦於各類作物上防治銀葉粉蝨的藥劑防治。

而這次美濃小番茄第一時間各專家已到現勘災未過，在多位民代關注，勘災不過再勘第二次，最後農委會開專家會議，拍板認定病蟲害是天然災害列為災損現金救助。

農委會 災損 陳吉仲

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