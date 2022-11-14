竟然都出自「大學生了沒」？二十大節目班底　第一名人氣超高！

台灣生大學，大學生什麼？

你還記得《大學生了沒》嗎？該檔節目會邀請來自各大學校的學生擔任班底，針對各個話題做討論，像是「 單身女大生的告白」或是「 公主病事件簿」等主題都 受到許多人喜愛。

《大學生了沒》從2007年開播到2016年結束錄製，捧紅了許多人，在節目結束之後不少人都選擇進入演藝圈發展，其中更有不少大咖，因此不少網友都稱《大學生了沒》稱為「藝人搖籃」。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出二十大《大學生了沒》班底，來看看有沒有讓你意外的人吧！

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No.10 張愛雅（小白）

張愛雅以藝名「小白」在大學生了沒中出道，在做完矯正顎骨手術後改名為張艾亞復出，之後再度改名為張愛雅，曾出演過《愛情ATM》、《機智校園生活》等戲劇作品，也會接主持等活動，曾經與藝人許孟哲交往三年多的時間，分手時也引起網友關注。

張愛雅近期也宣布嫁給10多年前圈外男友，讓不少網友紛紛送上祝福：「要一直幸福下去」、「要一直幸福下去」、「恭喜，愛雅一定會幸福的」、「善良的人值得被珍惜」、「恭喜可愛善良的愛雅，幸福美滿一輩子」。

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image source: 張愛雅 IG

No.9 徐凱希（鴨子）

徐凱希曾參加過《我猜我猜我猜猜猜》啦啦隊美少女單元，之後以甜美可愛的外表與出色的啦啦隊表演演出《我愛黑澀會》。2007年出演電影《六號出口》女配角，之後參加《超級星光大道》歌唱比賽，雖然並未進入10強，但仍成為華研國際音樂旗下藝人。

徐凱希目前為《天才衝衝衝》和《女人我最大》的固定助理主持，在節目中的表現也獲得網友好評：「凱希真的很聰明」、「凱希真的好精彩，很好看」、「凱希表現真的越來越好」、「有腦又好笑，很讚」。

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image source: 徐凱希 IG

No.8 荳荳（何紫妍）

荳荳最初在大學生了沒露面，之後被詹仁雄及王偉忠相中而出道，在2018年開始參加《娛樂百分百》裡的《凹嗚狼人殺》單元而打開知名度，在節目中出色的表現，讓不少人被圈粉，更獲得首位狼人殺女冠軍，在2020年也曾推出自己的個人單曲。

荳荳去年經歷過男友何孟遠劈腿采子風波，如今已事過境遷，看到荳荳越來越好的狀態，也讓網友感動：「看到荳荳越來越好很開心」、「荳荳真的好漂亮，越來越漂亮」、「笑起來的樣子好甜」、「荳荳真的好可愛喔」、「荳荳眼睛電力十足耶」。

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No.7 顏佑庭

2013年，參加《超級接班人》出道，之後成為大學生了沒班底。在2021年，參與《全明星運動會》第二季擔任藍隊隊員，節目中，認真與突出的表現受到不少網友喜愛，更有「音速小子」稱號。2022年，在《來吧！營業中》擔任工讀生，但節目中卻不斷出包，之後與節目告假，到外面餐廳進修，並宣告不會回歸節目，在音樂上也有不少作品。

雖然在《來吧！營業中》的表現飽受爭議，但也部分網友肯定顏佑庭表現：「有想要進步的心很重要」、「感覺得出來你真的很努力了直接被圈粉」、「期待你之後的作品」。

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No.6 賀瓏

賀瓏曾在2014年擔任過大學生了沒班底，在2018年受博恩邀請而加入薩泰爾娛樂，成為《博恩夜夜秀》節目寫手及演員，並於第三季第二集擔任主持人。之後也陸續舉辦個人的站立喜劇專場，呆萌的氣質吸引到不少粉絲們。

近期賀瓏在走鐘獎的中場表演也備受好評，除了讓不少YouTuber表示感動之外，網友們也表示：「賀龍的表演，一下子把YT的初心找回」、「這段真的很猛」、「當時看直播時看得很開心，感謝賀瓏帶來這麼精彩的類炎上」、「情理之中、意料之外」、「賀瓏太帥啦，第五屆走鐘獎就拿他報名了」。

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No.5 無尊

無尊2011年從大學生了沒正式出道，之後在《全民最大黨》靠著模仿多個角色，打開知名度，之後在《綜藝玩很大》扮演「珍珍」一角而爆紅，還陸續參加《綜藝3國智》、《飢餓遊戲》等節目，並在《全明星運動會》第三季中擔任藍隊隊員，也創立自己的飲料店「無飲」。

無尊不計形象的搞笑模仿，為節目添加了不少樂趣：「真的好喜歡看到珍珍」、「無尊會模仿的角色真的好多」、「無尊真的很敬業又厲害」、「對待每一個表演都很認真」、「好看又好笑的表演真的不多了」、「真心喜歡無尊，不但敬業而且真的無時無刻都有模仿魂」。

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No.4 酷炫

一直以來都對鏡頭有表演慾的酷炫在2012年創立「 Wackyboys 反骨男孩」，目前為反骨男孩的團長與老闆，該頻道不只在YouTube上有160萬訂閱數，影片的總點閱率也超過7億次，影片內容更對青少年帶來一定的影響力，出道至今受到不少粉絲喜愛。

反骨的影片也不斷推陳出新，讓許多網友表示：「真的是鬼才，好多想法」、「影片中很多想法跟梗欸，很厲害」。今年酷炫也公開自己女友「柔柔」，並會透過YouTube分享與女友的日常，讓網友紛紛表示：「節奏意外很舒服、很好看欸」、「這個系列很棒」、「兩人很配」。

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No.3 Lulu（黃路梓茵）

Lulu曾經擔任過大學生了沒固定班底，並參加模仿節目《超級模王大道》，在2013年與吳宗憲、陳漢典一起主持《綜藝大熱門》，曾經多次入圍金鐘獎。在2022年以《婚禮歌手》綜藝節目主持人獎奪得綜藝節目主持人獎。還曾擔任過兩屆金曲獎、一屆金鐘獎主持人，並發行過兩張EP。

Lulu對待工作的認真態度，也大受好評，不少網友更稱Lulu是「新生代主持的希望」，「口條真的好好」、「Lulu主持真的自然又好聽」、「以前不看好她，在真的刮目相看」、「真的是目前唯一扛得住大型活動典禮的主持人」。

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No.2 峮峮（吳函峮）

吳函峮曾經是大學生了沒固定班底，還獲選「四大冰山正妹」之一。現在為中華職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters之成員。除此之外，還在2021年參與綜藝節目《飢餓遊戲》及網絡節目《星光雲! Run新聞》，在節目中擔任主持人，也參與不少綜藝節目擔任嘉賓。目前Facebook粉絲專頁已經擁有超過70萬粉絲，Instagram也有超過88萬粉絲，發行過兩本寫真，擁有超高人氣。

峮峮在2017年時，在球賽時隨著陳子豪的應援舞起舞，被網友們在網路上廣為瘋狂流傳，活潑可愛的個性更是吸引不少粉絲朋友們喜歡，也讓網友大讚：「真的是漂亮又可愛的女神」、「太可愛了吧！」、「看到峮峮心情酒好好」、「笑容真的超可愛」、「怎麼可以每一張照片都那麼可愛」、「看球賽遇到本人，人也超好」。

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No.1 蔡阿嘎（蔡緯嘉）

被譽為是YouTuber界「長青樹」的蔡阿嘎，也曾經是《大學生了沒》的一員，從2008年開始，蔡阿嘎就經常上傳「愛台灣」的時事影片，之後在加拿大與台灣的奧運資格賽後，蔡阿嘎上傳燒Roots衣服影片，表示抵制加拿大製產品，之後又上傳影片表示抵制韓貨，影片在網路上廣為流傳。之後，蔡阿嘎拍攝主題轉而聚焦臺灣社會時事、遊記、搞笑等。

在2013年時，蔡阿嘎成立個人工作室「大頭佛娛樂有限公司」，之後也陸續建立多個頻道，包括《蔡阿嘎Life》，還有和小孩一起的《嘎嫂二伯&蔡波能's Daily》等五個頻道，其中三個還有百萬訂閱，讓不少網友表示：「真的是愛情事業兩得意」、「要繼續愛台灣、愛阿嘎」、「你們的努力值得擁有現在的一切」、「真的是從小看到大」、「不愧是灣YouTuber界長青樹」。

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image source: 蔡阿嘎 IG

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月10日至2022年11月09日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大學生了沒班底』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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