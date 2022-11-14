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宜蘭發布大雨特報 吳德榮：周三下午起天氣好轉

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宜蘭發布大雨特報 吳德榮：周三下午起天氣好轉

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
氣象局針對宜蘭地區發布大雨特報。圖／中央氣象局提供
氣象局針對宜蘭地區發布大雨特報。圖／中央氣象局提供

中央氣象局表示，今、明(14、15日)兩天東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，台灣東半部、桃園以北地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，東北部地區並有局部大雨，東部、東南部地區及恆春半島亦有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

氣象局說，台南以北沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有８至９級強陣風，今日清晨嘉南地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

東北季風影響影響，氣象局提醒，今(14)日宜蘭地區有局部大雨發生的機率，發布大雨特報，同時，清晨嘉南地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前嘉義及臺南已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(13日)晚北台灣天氣開始轉變，各地區白天高溫仍在30至33度〔北部(新北三峽區)29.8度、中部(南投市)33.4度南部(屏東長治鄉)33.1度、東部(台東關山鎮)31.8度〕。

吳德榮說，今(14日)晨雷達監測顯示，迎風面有回波消長；宜、花及大台北東側有局部雨；嘉、南仍有局部濃霧。截至4：53全台平地最低氣溫為苗栗(西湖鄉)16.2度，各地區平地最低氣溫大多在18至21度〔北部(新北淡水區)20.6度，中部(南投中寮鄉)18.0度，南部(台南後壁區)19.7度，東部(花蓮壽豐鄉)19.2度〕。

他表示，今至週三(14至16日)東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，大台北東側亦有局部短暫雨的機率，桃園以南仍為晴時多雲的天氣。冷空氣雖不強，北台仍轉涼、白天高溫約在26度；中南部氣溫稍降。今日各地氣溫：北部20至26度，中部18至30度，南部20至31，東部19至29度。

吳德榮說，周三下午起至周六(19日)東北風減弱，天氣好轉，僅東北部偶有局部短暫雨的機率，氣溫漸升。下週(20)日水氣增多，迎風面大台北及東半部有局部雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣，北台氣溫稍降。

他表示，中央氣象局14日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，第24號「輕颱山貓」在「威克島」北方海面，向北轉北北東前進，將逐漸變性為「溫帶氣旋」，結束其短暫的生命史。

氣象局 馬祖

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