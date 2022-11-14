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「這個地方就是有這麼多車禍」 一群人讓雲林蛻變！ REBOA搶救重大創傷患者、存活率提高了

聯合新聞網／ 天下文化出版
台大雲林分院副院長馬惠明曾帶領多位醫師，到美國接受完整的REBOA課程。
台大雲林分院副院長馬惠明曾帶領多位醫師，到美國接受完整的REBOA課程。

在美國，造成創傷的主要原因之一是槍傷；在台灣，則是交通事故，雲林地區也不例外。

根據雲林縣警察局交通隊一份2015年1月到11月份的統計，雲林縣24小時內死亡的交通事故，發生95件，造成97人死亡，其中又以騎乘機車的交通事故造成61人死亡為最高。歸納原因，交通隊認為，與機車機動性、便利性高，成為雲林民眾選擇的主要交通工具有關。

重大創傷患者存活率偏低

創傷，指的是外力對身體造成的傷害，而外力的來源，包括：意外事故、跌倒、撞擊，或是刀、槍等武器。若是重大創傷，可能導致長期失能或死亡。其中，交通事故造成的重大創傷搶救，在台大醫院雲林分院急診室是再熟悉不過的場景。

「可惜，」2005年便到台大雲林分院服務，專長是外傷重症的心臟外科主治醫師陳詠瑋深深嘆口氣，說：「過去很多年間，如果我們遇到大量出血創傷需急救的患者，經常必須轉院，也曾碰到在開刀前就因為無法控制的大量出血導致心臟休克而死亡。因此，重大創傷病人存活率一直都很低。」

（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》）
（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》）
「眼睜睜看著病人流血到休克死亡，明明知道他身體裡面一直流血卻止不到，對醫生來說，會有很深、很深的無力感，」陳詠瑋說。

這樣的情況，在有急診、重症醫學背景的院長黃瑞仁、副院長馬惠明相繼到了雲林分院之後，開始出現改變。

搶救生命大作戰

「院長、副院長認為，我們一定可以再多做些什麼，」陳詠瑋記得，「當時院長是這樣說的：『這個地方就是有這麼多車禍、創傷，我們一定要想出方法，提高存活率。』」

2018年8月，台大雲林分院在外傷中心成立REBOA團隊。

REBOA是Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta的簡稱，中文是主動脈復甦性血管內球囊閉合術，也稱為急救性血管內氣球阻斷術。

馬惠明帶領包括外傷中心主任林鎮江及陳詠瑋在內共6個醫師，到隸屬美國馬里蘭大學醫學中心的R.亞當斯考利衝擊創傷中心（R Adams Cowley Shock Trauma Center）接受完整的REBOA課程及大體模擬操作。

陳詠瑋以「練功」形容那次的學習之旅，而雲林分院的REBOA團隊也在一行人返台之後正式啟動，馬惠明更在2019年4月時，與幾位醫師在《中華緊急救護技術員協會醫誌》發表論文指出，對於無法壓迫止血的軀幹出血，以急救性血管內氣球阻斷術可以暫時控制出血，為病患爭取開刀或是做栓塞的時間。

（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》）

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