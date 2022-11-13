一張圖看天氣！ 北部3階段變化 陰雨連下3天「這日」才轉晴

中央氣象局預報未來一周天氣，中南部變化不大，整周晴到多雲、要注意日夜溫差，北部、東半部則有三階段變化，周一至周三迎風面水氣多，桃園以北、東半部降雨機率高，周四至周六雨區縮小到東半部及大台北山區，周日東北風再度增強，大台北平地、東半部都有雨勢。

氣象局表示，周一至周三受到東北季風影響，迎風面水氣多​，北部、東北部白天稍涼，​其他各地早晚氣溫稍降​，注意日夜溫差。桃園以北、東半部有局部短暫雨，周三中南部山區也有零星短暫雨​，其他地區多雲到晴，​周三起降雨區域稍往東北縮減，桃園轉為多雲天氣。​

周四至周六北台灣陽光露臉、氣溫回升，​其他地區整體上也舒適溫暖，中南部近中午局部感受較熱，大台北山區、東半部有局部短暫雨，​大台北平地及其他西半部地區則是多雲到晴。​

周日東北風稍增強、迎風面水氣稍增​，北部及東北部氣溫略降，​其他地區雲量稍增，可能使白天高溫稍降​。大台北、東半部地區有局部短暫雨，​其他地區多雲到晴，留意南方水氣​。​

氣象局提醒，周一、二轉涼程度，以桃園以北、東北部高溫降幅最為顯著，桃園以北、東北部今日中午前後高溫觀測約26至29度，周一、二白天高溫則預估僅約23至24度，降幅約3至5度，整天感受較涼。

此外，周一至周三迎風面水氣多，今晚至周二東半部、恆春半島易有較大雨勢，東北部更需留意局部大雨；周三北海岸、宜蘭仍有較大雨勢發生機率，外出記得攜帶雨具，雨中行車也要注意路況及安全。