都市化成環境殺手 馮騰永籲回到鄉村化

「都市化是破壞環境的元兇！」前中央研究院研究員、農業關懷使命團理事長馮騰永12日在一場研討會中指出，世界面臨到耕地退化、氣候變遷等嚴峻挑戰。他提醒，世界應該重新發揚「愛鄰舍」的美德，愛護週遭的土地與生物，將「糧食、生態」視為主要產業，進行智慧化、微型化的發展，並且都市也應重新鄉村化。

種子的方舟計畫

馮騰永在禧年基金會主辦的「抗衡通膨研討會」中以「末日糧倉」為題歎說，全球穀物都不缺，但糧價卻持續飆升，從供需層面完全無法理解，人類的經濟開發與自然環境多有扞格，但過去總以為「人定勝天」。研究早已指出，自然保育的效果遠高過於人類絞盡腦汁，發明出復育自然的科技。

「生態環境是人類福祉的根基！」他強調，根據聖經啟示的真理，上帝對世界進了第一次普查報告，指出「屬乎血氣的人多起來，所思所想全都是惡」，根據這項對人類進行的普查，必須除滅所造的人、走獸、昆蟲與飛鳥，但也與人立約要建立諾亞方舟農場，存留餘種。

2000年國際組織曾做出了第二次環境普查報告指出，生態環境已快速受到汙染，失去可持續性，都市化也導致耕地退化、氣候暖化。報告呼籲，世界各國應推行綠色經濟，持續推動節能減碳；近期COP26、27也要求世界要於2050年前淨零碳排，而且如果不奉行的話，就要受到氣候賠償的罰款。

發揮愛鄰舍的精神

馮騰永指出，氣候變遷帶來了嚴峻的挑戰，野生作物無法抵抗暖化，約2成的野生作物種將於50年內滅絕，到了2050年，世界糧食供應生產要增加60%，才能養活快速成長的人口。對此，聯合國想出「綠色長城」計畫，防止撒哈拉沙漠以南地區沙漠化，確保綠色的耕地。但該計畫已實施7年，並沒有什麼重大的進展。

他說，世界也相應出現了「末日糧倉」的安放，已經有多個機構打造出能夠逃過核災、天災的「種子庫」，以確保糧食物種的安全。馮騰永說，目前台灣也跟上世界的腳步，有好多個人或團體在進行此事。

馮騰永進一步說，破壞生態系統的根本原因就是「都市化」，造成排擠其他生物，人擠人的狀況，並造成消費主義氾濫，更導致民眾忽略主人賜下的土地。他引用聖經說，「你要盡心、盡性、盡力、盡意愛你的神；又要愛鄰舍如同自己」，而其中的鄰舍也包括了周圍的土地、生物等。

都市應鄉村化

他認為，現代經濟發展忽略了窮人與社會底層，忽略這些真正最需要發展的人們，其中也包含農民，世界需要符合「道德」精神的新經濟策略。馮騰永指出，「綠色循環經濟才是永續之本」，應將「糧食、生態、科技與文創」視為四大產業，並以「微型化、在地化、多樣化與智慧化」為原則，才能奉行永續之道。

此外，他也說，最終願景應是「都市鄉村化、鄉村莊園化」，過去世界以生產為主要導向，破壞了生態環境，也造成了沙漠化的現象，從現在開始更應強化文化導向的永續路線。馮騰永建議，都市鄉村化從你我就可以做起，在家中培養一盆植栽，讓受造物進入生活之中，恢復「愛鄰舍的使命」。

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