台大癌醫今啟用 楊泮池感謝郭台銘：差一點質子中心就不見了

台大醫院癌醫中心分院今舉行「輻射科學暨質子治療中心」落成暨冠名典禮，台大前校長楊泮池、現任校長管中閔、副校長張上淳，永齡基金會創辦人郭台銘皆出席。楊泮池表示，本來質子中心差一點就不見了，但因為對理想的堅持，才終於讓美夢成真，因此相當感謝郭台銘創辦人。

台大醫院癌醫中心分院院長楊志新表示，癌症是21世紀重要的疾病之一，全世界因癌症死亡的人數逐年攀升，隨著國人對癌症治療、診斷及預防的需求日益增加，感謝永齡基金會創辦人郭台銘的善心，捐贈世界最先進質子治療設備及光子治療儀、電腦斷層模擬定位儀，加上資訊基礎建置，提供台大癌醫於各種癌症預防、診斷、治療以及追蹤上，最精準完善的醫療服務。

輻質大樓的完成是台大醫院癌醫中心分院提供完整癌症治療的最後一塊拼圖。管中閔表示，感謝郭台銘十年前動心起念，提供優質硬體建築及先進醫療設備，為癌症病人打造一間專門的癌症中心。充分展現取之於社會，用之於社會的大愛精神，提供病友更高品質及人性化的醫療服務。未來台灣大學暨醫療體系會持續發展前瞻性的研究，以最優秀的醫療團隊守護國人健康。

楊泮池分享一路走來的艱辛，他說，2008年開始籌設至今，終於把輻射科學暨質子治療中心成立起來，當中有許多理想與現實的糾結，他屬於理想派的，對於手術房裡面要有什麼樣的設備、室內的設計要甚麼模樣，甚至因此差點連質子中心都不見了。

「因為理想的堅持，今天讓美夢成真了。」楊泮池說，質子治療帶給病患新的治療希望，台大是公立醫院，資源相當少，要吸引好的人才相當困難，但今天終於看到夢想實現，相當感謝郭台銘，也更接近「華人頂尖、世界一流」的目標。