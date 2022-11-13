快訊

退休警官攀登火炎山脫隊失聯 疑滑落送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大癌醫今啟用 楊泮池感謝郭台銘：差一點質子中心就不見了

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台大前校長楊泮池今分享籌設癌醫中心的辛苦過程。圖／截圖自郭台銘臉書直播
台大前校長楊泮池今分享籌設癌醫中心的辛苦過程。圖／截圖自郭台銘臉書直播

台大醫院癌醫中心分院今舉行「輻射科學暨質子治療中心」落成暨冠名典禮，台大前校長楊泮池、現任校長管中閔、副校長張上淳永齡基金會創辦人郭台銘皆出席。楊泮池表示，本來質子中心差一點就不見了，但因為對理想的堅持，才終於讓美夢成真，因此相當感謝郭台銘創辦人。

台大醫院癌醫中心分院院長楊志新表示，癌症是21世紀重要的疾病之一，全世界因癌症死亡的人數逐年攀升，隨著國人對癌症治療、診斷及預防的需求日益增加，感謝永齡基金會創辦人郭台銘的善心，捐贈世界最先進質子治療設備及光子治療儀、電腦斷層模擬定位儀，加上資訊基礎建置，提供台大癌醫於各種癌症預防、診斷、治療以及追蹤上，最精準完善的醫療服務。

輻質大樓的完成是台大醫院癌醫中心分院提供完整癌症治療的最後一塊拼圖。管中閔表示，感謝郭台銘十年前動心起念，提供優質硬體建築及先進醫療設備，為癌症病人打造一間專門的癌症中心。充分展現取之於社會，用之於社會的大愛精神，提供病友更高品質及人性化的醫療服務。未來台灣大學暨醫療體系會持續發展前瞻性的研究，以最優秀的醫療團隊守護國人健康。

楊泮池分享一路走來的艱辛，他說，2008年開始籌設至今，終於把輻射科學暨質子治療中心成立起來，當中有許多理想與現實的糾結，他屬於理想派的，對於手術房裡面要有什麼樣的設備、室內的設計要甚麼模樣，甚至因此差點連質子中心都不見了。

「因為理想的堅持，今天讓美夢成真了。」楊泮池說，質子治療帶給病患新的治療希望，台大是公立醫院，資源相當少，要吸引好的人才相當困難，但今天終於看到夢想實現，相當感謝郭台銘，也更接近「華人頂尖、世界一流」的目標。

台大醫院 癌症治療 郭台銘 永齡基金會 張上淳 楊泮池 管中閔

延伸閱讀

郭台銘出席台大幅質中心落成 媒體聚焦鄭州廠與高虹安

郭台銘現身曝3感想「政治不代表一切」 預告回答高虹安爭議

與郭董同框影片是合成 高虹安：授權使用已說明一切

高虹安同框郭台銘合成影片 沈慧虹：另一種詐騙

相關新聞

國1汐止交流道「復建」需半年 高公局：不影響未來交通

國道1南向10K汐止交流道南出集散道邊坡11月二度滑落，基隆、汐止陷入交通黑暗期，交通部高公局連日搶修，今天上午6時全數...

中部2歲童已打公費疫苗竟「頭長角」染肺炎鏈球菌亡

台中榮總兒童感染科主任陳伯彥今天說，日前他在台中榮總召開的兒科醫學會上分享2019年底、新冠肺炎疫情剛爆發時極特殊案例，...

濃霧特報 吳德榮：山貓颱風對台無影響 傍晚起北部變天

中央氣象局今天發布濃霧特報，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至台南及金門、馬祖已出現能見度不足20...

台大癌醫今啟用 楊泮池：差一點質子中心就不見了

台大醫院癌醫中心分院今舉行「輻射科學暨質子治療中心」落成暨冠名典禮，台大前校長楊泮池、現任校長管中閔、副校長張上淳，永齡...

AirAsia復飛高雄馬來西亞 年底前還有3航線

廉價航空AirAsia日前復飛高雄-馬來西亞航線，AirAsia今天表示，預計將於12月1日復飛台北-吉隆坡，12月10...

基隆港濃霧上午管制90分鐘 4船進港受影響

基隆港受到濃霧影響，今天上午8時30分起管制船舶進出港，直到上午10時濃霧消散解除，期間共有4艘船舶進港受到影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。