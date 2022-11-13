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國1汐止交流道「復建」需半年 高公局：不影響未來交通

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
今年11月1日，國道1號南下汐止交流道右方的山壁驚傳崩塌，土石滑落車道，高公局封路搶修。圖／本報資料照片
今年11月1日，國道1號南下汐止交流道右方的山壁驚傳崩塌，土石滑落車道，高公局封路搶修。圖／本報資料照片

國道1南向10K汐止交流道南出集散道邊坡11月二度滑落，基隆、汐止陷入交通黑暗期，交通部高公局連日搶修，今天上午6時全數恢復通車，高公局表示，未來還要歷經半年的復建工程，由於工程車進出會有交通管制，但不至於封閉道路，不會影響通車。

國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道上方邊坡，11月1日上午11時21分滑落，搶修時又於11月2日下午6時50分第二次滑落，在高公局動員下，11月4日完成南下主線內車道開放通行，11月7日南下二車道全線開放通車後，今天上午6時起，汐止南下出口集散道及匝道部分恢復通車，交通動線已全部恢復。

為確保該路段未來行車安全，高公局北區養護工程分局副分局長張崇智表示，將執行長期復建工程，因為先前都著重在搶修工作，但此次事故坡面先前出現滑動狀態，必須做好坡面加強保護工作，會先請工程顧問公司做實地調查，評估穩定坡面所需要做的工程設計跟工程範圍。

張崇智表示，預估復建工程總工期約要半年，但具體內容要等到工程顧問公司評估後才有明確方向，現在路段都已經完全通車，未來工程期間可能會有工程車進進出出，難免需要做些交通管制，但原則上不會影響到目前的通車狀態。

汐止 國道 車道

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