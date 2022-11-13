中部2歲童已打公費疫苗竟「頭長角」染肺炎鏈球菌亡

台中榮總兒童感染科主任陳伯彥今天說，日前他在台中榮總召開的兒科醫學會上分享2019年底、新冠肺炎疫情剛爆發時極特殊案例，他收治的一名2歲男童已接種公費肺炎鏈球菌疫苗，卻感染公費疫苗未涵蓋的肺炎鏈球菌血清型菌株，併發腦膜炎，腦膜細菌衝出腦殼如「頭長角」，雖緊急使用抗生素，仍因腦壓過高壓迫腦幹，經搶救不治。

台中施勝桓小兒科診所院長、兒科醫師施勝桓說，肺炎鏈球菌常會在幼童感染流感病毒抵抗力降低時趁虛而入，由於肺炎鏈球菌對5歲以下幼童侵入性高且兇猛，除了接種公費肺炎13價鏈球菌疫苗，罹患癌症、心臟病等免疫力較低下的幼童建議一定要接種流感疫苗，在室內也要記得戴口罩等做好防疫措施，才能預防感染。

陳伯彥指出，肺炎鏈球菌感染高峰為每年11月至隔年4月，台灣以2至5歲童為主要感染對象，目前國內有提供幼童公費鏈球菌疫苗施打，但因為肺炎鏈球菌菌血清型菌株多達90多種，一旦感染疫苗未涵蓋、侵襲性高的血清型菌株，細菌容易入侵到血液、脊椎液、腦部，致命性仍高，如發現孩子出現高燒不退，合併食慾減退、活動力降低、意識不清等症狀，應立即帶孩子就醫。

施勝桓說明，每年聖誕節前後是流感感染高峰期，對老人與幼童殺傷力最大的肺炎鏈球菌則是流感常見的次發性感染疾病，面對口罩令即將解封，呼吸道病毒與細菌來勢洶洶，提醒5歲以下孩子家長盡快帶孩子接種流感與肺炎鏈球菌疫苗。